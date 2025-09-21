Nowy zwiastun Call of Duty: Black Ops 7. Zobaczcie jak prezentuje się tryb Zombie

Nowy zwiastun trybu Zombie w Call of Duty: Black Ops 7 pokazuje pojazd Ol’ Tessie, demoniczną Zursę i powrót kultowej broni Ray Gun.
Activision opublikowało pełny zwiastun trybu Zombie w nadchodzącym Call of Duty: Black Ops 7, tym razem zrealizowany w klimacie utworu AC/DC “Highway to Hell”. Po wydarzeniach z “Reckoning”, nowy rozdział zatytułowany Ashes of the Damned przenosi graczy całkowicie do wymiaru Dark Aether, wprowadzając mieszankę znanych bohaterów oraz postaci wprowadzonych w zeszłym roku.
Poznaliśmy tryb Zombie w Call of Duty: Black Ops 7
W Dark Aether znajdziemy mroczne, wypaczone wersje sześciu klasycznych lokacji serii Zombie. Przykłady to między innymi Janus Towers w Liberty Falls czy nowy obszar The Fog, pełen jeszcze bardziej agresywnych potworów. Aby móc eksplorować te niebezpieczne tereny, gracze skorzystają z wyjątkowego środka transportu o nazwie Ol’ Tessie.
Ol’ Tessie, wspierana przez kultową AI T.E.D.D., może przekształcić się w Wonder Vehicle wyposażony w wieżyczki, dodatkowy pancerz oraz trzy przerażające głowy Mimic na przedzie. Powraca również legendarna broń Ray Gun, a oprócz niej pojawi się nowy Necrofluid Gauntlet, który potrafi przyciągać przedmioty z dystansu, w tym nawet własne pociski.
Ashes of the Damned zadebiutuje wraz z premierą Call of Duty: Black Ops 7 już 14 listopada 2025 roku, jednak fani Zombie będą mogli sprawdzić część rozgrywki wcześniej dzięki otwartej becie trybu Survival, dostępnej od 5 do 8 października (osoby z zamówieniami przedpremierowymi otrzymają wcześniejszy dostęp od 2 października).
Nowy zwiastun potwierdza, że twórcy stawiają na mroczny klimat, pełen eksperymentalnych broni, pojazdów i odświeżonych map, które wprowadzają świeżość do jednego z najbardziej uwielbianych trybów w historii serii Call of Duty.
