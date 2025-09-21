Nowy zwiastun Call of Duty: Black Ops 7. Zobaczcie jak prezentuje się tryb Zombie

Activision opublikowało pełny zwiastun trybu Zombie w nadchodzącym Call of Duty: Black Ops 7, tym razem zrealizowany w klimacie utworu AC/DC “Highway to Hell”. Po wydarzeniach z “Reckoning”, nowy rozdział zatytułowany Ashes of the Damned przenosi graczy całkowicie do wymiaru Dark Aether, wprowadzając mieszankę znanych bohaterów oraz postaci wprowadzonych w zeszłym roku.

Poznaliśmy tryb Zombie w Call of Duty: Black Ops 7

W Dark Aether znajdziemy mroczne, wypaczone wersje sześciu klasycznych lokacji serii Zombie. Przykłady to między innymi Janus Towers w Liberty Falls czy nowy obszar The Fog, pełen jeszcze bardziej agresywnych potworów. Aby móc eksplorować te niebezpieczne tereny, gracze skorzystają z wyjątkowego środka transportu o nazwie Ol’ Tessie.