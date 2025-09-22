Ujawniono tryb multiplayer do Call of Duty: Black Ops 7. Gra otrzyma aż 18 map na premierę

Activision zaprezentowało pierwszy szczegółowy pokaz trybu multiplayer w Call of Duty: Black Ops 7, potwierdzając, że gra wystartuje z 18 mapami.
Na premierę Call of Duty: Black Ops 7 zaplanowaną na 14 listopada, gracze otrzymają szesnaście klasycznych map 6v6 oraz dwie większe 20v20 przeznaczone do starć w trybie Skirmish. Wszystkie projekty bazują na słynnym układzie “trzech korytarzy”, z którego studio Treyarch jest znane i zostały zaprojektowane pod dynamiczne tempo walki.
Ujawniono tryb multiplayer do Call of Duty: Black Ops 7
Jak zapowiada wydawca Activision:
Można spodziewać się zróżnicowanych aren, od bardzo małych, oferujących natychmiastową akcję, po średniej wielkości pola bitew nastawione na taktyczne potyczki dystansowe.
Call of Duty: Black Ops 7 wprowadzi też nowy tryb Overload, w którym drużyny rywalizują o jedno urządzenie, które należy przenieść na teren przeciwnika, aby zdobyć punkt. Tryb będzie można przetestować podczas nadchodzącej bety, rozpoczynającej się 2 października.
W obszernym wpisie na oficjalnej stronie Activision opisano także nowości i powracające elementy, m.in. system Overclock, specjalizacje Hybrid Combat Specialties, Wildcards, Scorestreaki, a także system prestiżu i progresji. Gra obiecuje również powrót znanych postaci, w tym Davida Masona i Raula Menendeza, a także szeroki wachlarz środowisk. Fabuła przeniesie graczy do roku 2035, w świat pogrążony w chaosie po wydarzeniach z Black Ops 2 i Black Ops 6. Zespół Masona stanie do walki z przeciwnikiem, który wykorzystuje strach jako broń.
GramTV przedstawia:
Jeszcze więcej informacji o zombie oraz multiplayerze poznamy podczas wydarzenia Call of Duty Next, zaplanowanego na 30 września. Poniżej możecie sprawdzić listę map oraz obejrzeć zwiastun trybu multiplayer.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!