Ujawniono tryb multiplayer do Call of Duty: Black Ops 7. Gra otrzyma aż 18 map na premierę

Na premierę Call of Duty: Black Ops 7 zaplanowaną na 14 listopada, gracze otrzymają szesnaście klasycznych map 6v6 oraz dwie większe 20v20 przeznaczone do starć w trybie Skirmish. Wszystkie projekty bazują na słynnym układzie “trzech korytarzy”, z którego studio Treyarch jest znane i zostały zaprojektowane pod dynamiczne tempo walki.

Można spodziewać się zróżnicowanych aren, od bardzo małych, oferujących natychmiastową akcję, po średniej wielkości pola bitew nastawione na taktyczne potyczki dystansowe.

Call of Duty: Black Ops 7 wprowadzi też nowy tryb Overload, w którym drużyny rywalizują o jedno urządzenie, które należy przenieść na teren przeciwnika, aby zdobyć punkt. Tryb będzie można przetestować podczas nadchodzącej bety, rozpoczynającej się 2 października.

W obszernym wpisie na oficjalnej stronie Activision opisano także nowości i powracające elementy, m.in. system Overclock, specjalizacje Hybrid Combat Specialties, Wildcards, Scorestreaki, a także system prestiżu i progresji. Gra obiecuje również powrót znanych postaci, w tym Davida Masona i Raula Menendeza, a także szeroki wachlarz środowisk. Fabuła przeniesie graczy do roku 2035, w świat pogrążony w chaosie po wydarzeniach z Black Ops 2 i Black Ops 6. Zespół Masona stanie do walki z przeciwnikiem, który wykorzystuje strach jako broń.