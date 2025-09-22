Zaloguj się lub Zarejestruj

Ujawniono tryb multiplayer do Call of Duty: Black Ops 7. Gra otrzyma aż 18 map na premierę

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/22 20:30
Activision zaprezentowało pierwszy szczegółowy pokaz trybu multiplayer w Call of Duty: Black Ops 7, potwierdzając, że gra wystartuje z 18 mapami.

Na premierę Call of Duty: Black Ops 7 zaplanowaną na 14 listopada, gracze otrzymają szesnaście klasycznych map 6v6 oraz dwie większe 20v20 przeznaczone do starć w trybie Skirmish. Wszystkie projekty bazują na słynnym układzie “trzech korytarzy”, z którego studio Treyarch jest znane i zostały zaprojektowane pod dynamiczne tempo walki.

Jak zapowiada wydawca Activision:

Można spodziewać się zróżnicowanych aren, od bardzo małych, oferujących natychmiastową akcję, po średniej wielkości pola bitew nastawione na taktyczne potyczki dystansowe.

Call of Duty: Black Ops 7 wprowadzi też nowy tryb Overload, w którym drużyny rywalizują o jedno urządzenie, które należy przenieść na teren przeciwnika, aby zdobyć punkt. Tryb będzie można przetestować podczas nadchodzącej bety, rozpoczynającej się 2 października.

W obszernym wpisie na oficjalnej stronie Activision opisano także nowości i powracające elementy, m.in. system Overclock, specjalizacje Hybrid Combat Specialties, Wildcards, Scorestreaki, a także system prestiżu i progresji. Gra obiecuje również powrót znanych postaci, w tym Davida Masona i Raula Menendeza, a także szeroki wachlarz środowisk. Fabuła przeniesie graczy do roku 2035, w świat pogrążony w chaosie po wydarzeniach z Black Ops 2 i Black Ops 6. Zespół Masona stanie do walki z przeciwnikiem, który wykorzystuje strach jako broń.

GramTV przedstawia:

Jeszcze więcej informacji o zombie oraz multiplayerze poznamy podczas wydarzenia Call of Duty Next, zaplanowanego na 30 września. Poniżej możecie sprawdzić listę map oraz obejrzeć zwiastun trybu multiplayer.

Mapy 6v6:

  • Blackheart (Beta)
  • Cortex (Beta)
  • Exposure (Beta)
  • Imprint (Beta)
  • The Forge (Beta)
  • Toshin (Beta)
  • Colossus
  • Den
  • Flagship
  • Homestead
  • Paranoia
  • Retrieval
  • Scar
  • Express (Black Ops 2)
  • Hijacked (Black Ops 2)
  • Raid (Black Ops 2)

Mapy Skirmish 20v20:

  • Mission: Edge
  • Mission: Tide
Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje 14 listopada na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/call-of-duty-black-ops-7-multiplayer-reveal-confirms-18-launch-maps-and-more

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

