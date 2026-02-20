James Gunn nie chce dwóch Batmanów. Co dalej z filmami o Mrocznym Rycerzu?

Z jednej strony to dobra decyzja, ale z drugiej znów miesza w planach DC Studios.

Najwyraźniej nie będziemy mieli dwóch Batmanów w tym samym czasie. Według najnowszych doniesień James Gunn zamierza przyspieszyć rozwój trzeciej części serii Matta Reevesa, aby jak najszybciej zamknąć tę historię i skupić się na zupełnie nowej odsłonie Mrocznego Rycerza w ramach DCU. Nie ma miejsca dla dwóch Batmanów w nowym uniwersum DC Od ogłoszenia planów DCU minęły już ponad trzy lata, a mimo to wciąż nie wiadomo, kto wcieli się w Bruce’a Wayne’a w głównej linii uniwersum. Niedawno fani wytypowali nowego kandydata do tej roli, ale niewiele wskazuje, aby w najbliższym czasie ktokolwiek miał zostać wybrany. Nad scenariuszem filmu The Brave and the Bold pracuje Christina Hodson, a z projektem nadal związany jest Andy Muschietti, reżyser Flasha. Jednocześnie Matt Reeves kontynuuje rozwój własnej wizji Batmana poza głównym kanonem, przygotowując kontynuację hitu z 2022 roku.

Wiele wskazuje na to, że Robert Pattinson nie stanie się częścią DCU, mimo licznych próśb fanów. Równolegle Reeves pracuje nad The Batman 2, które ma trafić do kin w 2027 roku. To właśnie ta produkcja może opóźniać debiut nowej wersji Batmana w głównym uniwersum DC aż do końcówki dekady. Według branżowego informatora Daniela Richtmana, priorytety w DC Studios są obecnie inne niż wielu fanów mogło oczekiwać: The Brave and the Bold nie pojawi się przez wiele lat. Gunn naciska, aby szybciej doprowadzić do powstania The Batman 3, chce zamknąć trylogię i ruszyć dalej. Nie chce dwóch Batmanów.

Taka strategia miałaby ograniczyć potencjalne zamieszanie wśród widzów. Jednoczesna obecność dwóch różnych wersji Batmana na dużym ekranie mogłaby być trudna marketingowo, nawet jeśli oba projekty znacząco by się od siebie różniły. Nie brakuje jednak opinii, że pośpiech przy zamykaniu trylogii Reevesa może nie być najlepszym rozwiązaniem. Co ciekawe, wcześniejsze wypowiedzi Jamesa Gunna częściowo pokrywają się z tymi doniesieniami. Szef DC Studios już wcześniej sugerował, że przyszłość projektu The Brave and the Bold zależy przede wszystkim od gotowości scenariusza oraz harmonogramu filmów Reevesa. Jestem uzależniony od momentu, w którym pojawi się gotowy do realizacji scenariusz. Szczerze mówiąc, jesteśmy już mocno zaawansowani przy Batmanie 2 i nie chciałbym mieszać w batmanowej sferze przed jego premierą. Na ten moment Batman 2 pozostaje jedynym pewnym punktem w kinowych planach związanych z Mrocznym Rycerzem. Film w reżyserii Matta Reevesa zadebiutuje w kinach 1 października 2027 roku.

