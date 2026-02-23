Zaloguj się lub Zarejestruj

Skandal na BAFTA 2026. Rasistowski okrzyk z widowni wstrząsnął galą i przyćmił triumfy zwycięzców

Jakub Piwoński
2026/02/23 08:40
2
0

To nie o zwycięzstwie Jednej bitwy po drugiej mówi się dziś nagłośniej w kontekście brytyjskich nagród filmowych.

Tegoroczna gala BAFTA Film Awards, brytyjskich nagród filmowych, przyniosła zarówno triumfy artystyczne, jak i momenty, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Najważniejsze nagrody powędrowały do twórców Jednej bitwy po drugiej oraz Hamnet, co jest rozstrzygnięciem raczej mało zaskakującym. Wieczór obfitował w wzruszające przemówienia i wyraźne polityczne akcenty. Jednak to nie werdykty, a nieoczekiwany incydent z widowni sprawił, że o tej ceremonii mówi się dziś najgłośniej.

BAFTA
BAFTA
fot. Tristan Fewings

Zwycięstwo Jednej bitwy po drugiej w BAFTA w cieniu skandalu

Krótko o zwycięzcach. Najlepszym filmem okazała się Jedna bitwa po drugiej, która zdominowała galę, zdobywając także statuetki za reżyserię dla Paul Thomas Anderson, scenariusz adaptowany, zdjęcia, montaż oraz drugoplanową rolę męską dla Sean Penn. Tytuł Najlepszego brytyjskiego filmu trafił do Hamnet, a nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą odebrała Jessie Buckley. W kategorii aktorskiej wyróżniono także Robert Aramayo za I Swear, który zdobył również nagrodę publiczności – Wschodzącą Gwiazdę.

Wśród pozostałych laureatów znaleźli się twórcy Grzeszników (scenariusz oryginalny, muzyka oraz nagroda dla Wunmi Mosaku za rolę drugoplanową), a także Frankenstein nagrodzony za kostiumy, scenografię i charakteryzację. Statuetkę za najlepszy film nieanglojęzyczny otrzymała Wartość sentymentalna, za dokument – Pan Nikt kontra Putin, a za animację – Zwierzogród 2. Wyróżniono także F1: Film (dźwięk) oraz Avatar: Ogień i popiół (efekty specjalne).

GramTV przedstawia:

Napięcie pojawiło się w trakcie wręczania jednej z nagród przez Michael B. Jordan i Delroy Lindo. Z widowni padły głośne, powtarzane okrzyki, w tym rasistowskie wyzwisko (na literę “n”) skierowane w stronę prowadzących. Kamera nie odrywała się od sceny, ale prezenterzy zachowali pełen profesjonalizm, choć – jak relacjonowali świadkowie – widać było konsternację i niedowierzanie. Wcześniej ten sam uczestnik miał przerywać ceremonię okrzykami i wulgaryzmami, m.in. podczas przemówienia przewodniczącej BAFTA, Sara Putt.

Jak się okazało, za incydent odpowiadał John Davidson – działacz i osoba z zespołem Tourette’a, będący inspiracją dla nagrodzonego filmu I Swear. Po zdarzeniu sytuację próbował wyjaśnić gospodarz wieczoru Alan Cumming, podkreślając, że niekontrolowane tiki słowne mogą być objawem choroby. Mimo to w mediach społecznościowych zawrzało – wielu komentujących pytało o granice odpowiedzialności i o to, czy takie zachowanie, niezależnie od medycznego podłoża, powinno było zostać wcześniej przewidziane przez organizatorów. Jedno jest pewne: ten wieczór zapisze się w historii BAFTA na długo.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/22/michael-b-jordan-and-delroy-lindo-victims-of-n-word-outburst-at-baftas

Tagi:

Popkultura
film
filmy
BAFTA
nagrody
skandal
sezon nagród
nagrody filmowe
BAFTA 2026
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 09:57
wolff01 napisał:

I tym sposobem trochę się zapętlają. No bo jak teraz potępić osobę niepełnosprawną mając jednocześnie na uwadze inkluzywność? On nad tym nie panuje, to co - mieli go wyprosić? Zakneblować?

To jest problem,  który istnieje od dawna. W naszej kulturze (tzw. "Zachodu") osoba z problemami psychicznymi nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. 

Sytuacja opisana w artykule jest śmiechu warta, ale zauważ, że jak jest jakiś wypadek drogowy,  to po pierwsze media podają pod wątpliwość poczytalność sprawcy.

Podobnie w przypadku słynnego morderstwa na UW z zeszłego roku. Biegli ocenili, że morderca ma problemy psychiczne, więc nie zapadł wyrok, a sprawca zostanie umieszczony w zakładzie zamkniętym. 

Nie zazdroszczę, ale jednocześnie, jak już lekarze uznają, że jest zdrowy, to zostanie wypisany z oddziału, na wolność.

Kiedy robotnik źle położy cegłę na rusztowaniu, która spadnie i komuś zrobi krzywdę, to robotnik pójdzie do więzienia,  a morderca z problemami psychicznymi nie jest nawet uznany za winnego. 

Coś tu zdecydowanie jest nie tak.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:41

I tym sposobem trochę się zapętlają. No bo jak teraz potępić osobę niepełnosprawną mając jednocześnie na uwadze inkluzywność? On nad tym nie panuje, to co - mieli go wyprosić? Zakneblować?




