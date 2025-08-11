Nowy tytuł stworzony przez 5 osób z miejsca stał się hitem. Roguelike’owa strzelanka odniosła sukces z dnia na dzień

Roguelike’owa strzelanka Guntouchables, stworzona przez pięcioosobowe studio Game Swing, zadebiutowała 7 sierpnia i natychmiast podbiła serca graczy. W ciągu pierwszych 24 godzin tytuł został udostępniony za darmo na Steamie, co pozwoliło dodać go na stałe do biblioteki. Efekt? Ponad 2 miliony użytkowników sięgnęło po produkcję w dniu premiery.

Guntouchables – rozw ój dopiero si ę zaczyna

Twórcy Guntouchables dziękują za ogromne zainteresowanie, jednocześnie prosząc o wsparcie i cierpliwość. Studio przygotowało płatny Supporter Pack w cenie 20,69 zł, który zawiera zestaw prestiżowych przedmiotów w grze – ekskluzywne stroje galowe i specjalną odznakę. Standardowa cena gry to obecnie 22,99 zł, co według deweloperów jest drugą najwyższą ceną Guntouchables na świecie.