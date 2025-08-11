Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy tytuł stworzony przez 5 osób z miejsca stał się hitem. Roguelike’owa strzelanka odniosła sukces z dnia na dzień

Mikołaj Berlik
2025/08/11 13:00
Ponad 2 miliony graczy dzięki darmowej premierze.

Roguelike’owa strzelanka Guntouchables, stworzona przez pięcioosobowe studio Game Swing, zadebiutowała 7 sierpnia i natychmiast podbiła serca graczy. W ciągu pierwszych 24 godzin tytuł został udostępniony za darmo na Steamie, co pozwoliło dodać go na stałe do biblioteki. Efekt? Ponad 2 miliony użytkowników sięgnęło po produkcję w dniu premiery.

Guntouchables

Guntouchables – rozwój dopiero się zaczyna

Twórcy Guntouchables dziękują za ogromne zainteresowanie, jednocześnie prosząc o wsparcie i cierpliwość. Studio przygotowało płatny Supporter Pack w cenie 20,69 zł, który zawiera zestaw prestiżowych przedmiotów w grze – ekskluzywne stroje galowe i specjalną odznakę. Standardowa cena gry to obecnie 22,99 zł, co według deweloperów jest drugą najwyższą ceną Guntouchables na świecie.

8 sierpnia ukazała się aktualizacja 1.0.1. wprowadzająca m.in. dodatkowe regiony serwerów dla Azji i Australii, możliwość wyboru serwera, poprawki błędów oraz usprawnienia działania. W kolejnych aktualizacjach Game Swing planuje zoptymalizować odświeżanie listy serwerów, uniemożliwić blokowanie rozgrywki przez nieaktywnych graczy, rozważyć tryb kooperacyjny bez botów dla 2–3 osób oraz poprawić system komunikacji.

Guntouchables dostępne jest wyłącznie na PC i ma przed sobą ambitny plan rozwoju, który może utrzymać tempo zainteresowania, jakie przyniosła mu nietypowa premiera. Kilka dni temu tytuł pojawił się do odebrania za darmo.

Tagi:

News
PC
Steam
oceny
strzelanka
za darmo
roguelike
Mikołaj Berlik
