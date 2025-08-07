Premierowa gra za darmo na Steam. Błyskawiczna oferta na dzisiejszą nowość

Do zgarnięcia jest zupełnie nowa gra całkowicie za darmo.

Steam ma niezwykłą niespodziankę dla swoich użytkowników. Studio Game Swing udostępniło całkowicie za darmo swoją premierową grę, GUNTOUCHABLES. Produkcja zadebiutowała właśnie dzisiaj na platformie Valve i przez najbliższą dobę można ten tytuł zdobyć całkowicie za darmo. GUNTOUCHABLES jest kooperacyjnym roguelitem, który już od jutra będzie kosztował niecałe 23 zł. Warto więc skorzystać z oferty i odebrać darmowy prezent.

Cały świat upadł, a powierzchnia została opanowana przez wrogą i agresywnie ewoluującą hordę mutantów. No, prawie cała. Różnorodna grupa wytrwałych preppersów wykorzystuje swój moment chwały i stawia opór potwornemu zagrożeniu czającemu się tuż za granicami ich prowizorycznego schronienia. Guntouchables to kooperacyjna gra roguelike typu doomsday shooter dla 1–4 graczy, w której liczy się każda sekunda. Nienaganna współpraca i mądre podejmowanie decyzji będą kluczowe, by pokonać miażdżące przeciwności w starciu z nieustannie zmieniającymi się wrogami postapokaliptycznych pustkowi – czytamy w opisie gry.

Premierowa gra za darmo do odebrania na Steam

Aby odebrać darmowe GUNTOUCHABLES, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 8 sierpnia do godziny 10:00 czasu polskiego.