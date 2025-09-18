Nowy trailer Super Mario Galaxy + Galaxy 2. Nintendo przedstawia siedmiominutowy materiał

Ostatnie Nintendo Direct przyniosło wieści związane z powrotem kultowych gier. Zapowiedziano bowiem wydanie Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch. W ramach promocji firma udostępniła nowy, siedmiominutowy zwiastun.
Nintendo pokazuje nowy zwiastun Super Mario Galaxy + Galaxy 2
W skład pakietu Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 wchodzą dwie gry, zabierające graczy w gwiezdną podróż. W pierwszej części Mario wyrusza na misję ratowania Księżniczki Peach i odzyskania Power Stars z rąk złowrogiego Bowsera. Podczas tej kosmicznej odysei Mario poznaje także Rosalinę. Kontynuacja ponownie stawia przed Mario zadanie uratowania przyjaciółki, Księżniczki Peach. Tym razem jednak Mario łączy siły ze starym druhem, Yoshim, i podróżuje przez wszechświat na pokładzie Starship Mario.
