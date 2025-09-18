Nowy trailer Super Mario Galaxy + Galaxy 2. Nintendo przedstawia siedmiominutowy materiał

W skład pakietu Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 wchodzą dwie gry, zabierające graczy w gwiezdną podróż. W pierwszej części Mario wyrusza na misję ratowania Księżniczki Peach i odzyskania Power Stars z rąk złowrogiego Bowsera. Podczas tej kosmicznej odysei Mario poznaje także Rosalinę. Kontynuacja ponownie stawia przed Mario zadanie uratowania przyjaciółki, Księżniczki Peach. Tym razem jednak Mario łączy siły ze starym druhem, Yoshim, i podróżuje przez wszechświat na pokładzie Starship Mario.

Ostatnie Nintendo Direct przyniosło wieści związane z powrotem kultowych gier. Zapowiedziano bowiem wydanie Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch . W ramach promocji firma udostępniła nowy, siedmiominutowy zwiastun.

Głównym bohaterem obu przygód jest niezmiennie Mario. Co więcej, po spełnieniu określonych wymagań, gracze będą mogli wcielić się w Luigiego. Wśród antagonistów, powracają najwięksi złoczyńcy obu gier: Bowser i jego syn, Bowser Jr.

Wydanie na Switcha oferuje usprawnienia wizualne i nowe funkcje, które wzbogacą doświadczenie graczy. Obie gry otrzymały ulepszoną rozdzielczość: 1080p na konsoli Nintendo Switch, a także 4K na Nintendo Switch 2 dzięki darmowej aktualizacji. Usprawnienia objęły również interfejs użytkownika i menu ekranowe. Dodano nowy tryb wspomagania, a także dodatkowe rozdziały w trybie opowieści.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ukaże się na Nintendo Switch. Premiera 2 października 2025 roku.