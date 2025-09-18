Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy trailer Super Mario Galaxy + Galaxy 2. Nintendo przedstawia siedmiominutowy materiał

Patrycja Pietrowska
2025/09/18 13:00
0
0

Nintendo udostępnia długi zwiastun pakietu Super Mario Galaxy na Switcha.

Ostatnie Nintendo Direct przyniosło wieści związane z powrotem kultowych gier. Zapowiedziano bowiem wydanie Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Nintendo Switch. W ramach promocji firma udostępniła nowy, siedmiominutowy zwiastun.

Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy

Nintendo pokazuje nowy zwiastun Super Mario Galaxy + Galaxy 2

W skład pakietu Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 wchodzą dwie gry, zabierające graczy w gwiezdną podróż. W pierwszej części Mario wyrusza na misję ratowania Księżniczki Peach i odzyskania Power Stars z rąk złowrogiego Bowsera. Podczas tej kosmicznej odysei Mario poznaje także Rosalinę. Kontynuacja ponownie stawia przed Mario zadanie uratowania przyjaciółki, Księżniczki Peach. Tym razem jednak Mario łączy siły ze starym druhem, Yoshim, i podróżuje przez wszechświat na pokładzie Starship Mario.

Głównym bohaterem obu przygód jest niezmiennie Mario. Co więcej, po spełnieniu określonych wymagań, gracze będą mogli wcielić się w Luigiego. Wśród antagonistów, powracają najwięksi złoczyńcy obu gier: Bowser i jego syn, Bowser Jr.

GramTV przedstawia:

Wydanie na Switcha oferuje usprawnienia wizualne i nowe funkcje, które wzbogacą doświadczenie graczy. Obie gry otrzymały ulepszoną rozdzielczość: 1080p na konsoli Nintendo Switch, a także 4K na Nintendo Switch 2 dzięki darmowej aktualizacji. Usprawnienia objęły również interfejs użytkownika i menu ekranowe. Dodano nowy tryb wspomagania, a także dodatkowe rozdziały w trybie opowieści.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ukaże się na Nintendo Switch. Premiera 2 października 2025 roku.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/super-mario-galaxy-super-mario-galaxy-2-overview-trailer

Tagi:

News
trailer
zwiastun
Nintendo
Nintendo Switch
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy
Nintendo Switch 2
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112