Nowy Tomb Raider zostanie ocenzurowany? Pod tym względem ma wyraźnie różnić się od poprzednich gier

Nowa gra ma być wyraźnie łagodniejsza.

Wszystko wskazuje na to, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis będzie znacznie mniej brutalny niż gry z trylogii Survivor. Najnowsze materiały z rozgrywki sugerują, że twórcy świadomie ograniczyli sposób prezentowania mocniejszych fragmentów, rezygnując z części scen, które stały się znakiem rozpoznawczym serii po rebootcie z 2013 roku. Tomb Raider: Legacy of Atlantis będzie łagodniejszy Fani pamiętają, że w Tomb Raiderze, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider nie brakowało wyjątkowo drastycznych animacji. Szczególnie w momentach, gdy główna bohaterka była w tarapatach i dokonywała żywota. Lara mogła zostać rozszarpana przez zwierzęta, nadziana na ostre elementy otoczenia czy zginąć w wielu innych brutalnych okolicznościach. Sceny te często były szczegółowo przedstawiane i budziły kontrowersje jeszcze w czasach premiery pierwszej części trylogii.

Tym razem deweloperzy zdają się podchodzić do tematu zupełnie inaczej. Z ujawnionych fragmentów rozgrywki (które niestety, zostały już usunięte) wynika, że niektóre śmierci zostały wyraźnie złagodzone. W jednej ze scen ekran zaciemnia się niemal natychmiast po tym, jak Lara wpada w ręce przeciwnika, nie pokazując dalszego przebiegu wydarzeń.

GramTV przedstawia:

Zmiana może mieć związek również z kategorią wiekową gry. Według dostępnych informacji Legacy of Atlantis otrzyma niższe oznaczenie wiekowe niż reboot z 2013 roku, co sugeruje próbę dotarcia do szerszego grona odbiorców. Wśród graczy decyzja wywołała mieszane reakcje. Część fanów uważa, że seria traci jeden z elementów, który podkreślał niebezpieczeństwa czyhające na Larę podczas wypraw. Inni z kolei od dawna krytykowali szczegółowe animacje śmierci, twierdząc, że niepotrzebnie epatowały przemocą. Doniesienia te ciekawie łączą się z faktem, iż twórcy potwierdzili, iż nowa gra ma związek fabularny z ostatnią trylogią. Na razie nie wiadomo, czy obecna wersja gry jest ostateczna i czy deweloperzy zdecydują się jeszcze na zmiany przed premierą. Jedno wydaje się jednak pewne – nowy Tomb Raider ma być doświadczeniem znacznie bardziej stonowanym niż odsłony, które zdefiniowały erę Survivor. Premiera Tomb Raider: Legacy of Atlantis została zaplanowana na 12 lutego 2027 roku. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









