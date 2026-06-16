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Nowy Tomb Raider zostanie ocenzurowany? Pod tym względem ma wyraźnie różnić się od poprzednich gier

Jakub Piwoński
2026/06/16 12:30
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Nowa gra ma być wyraźnie łagodniejsza.

Wszystko wskazuje na to, że Tomb Raider: Legacy of Atlantis będzie znacznie mniej brutalny niż gry z trylogii Survivor. Najnowsze materiały z rozgrywki sugerują, że twórcy świadomie ograniczyli sposób prezentowania mocniejszych fragmentów, rezygnując z części scen, które stały się znakiem rozpoznawczym serii po rebootcie z 2013 roku.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis będzie łagodniejszy

Fani pamiętają, że w Tomb Raiderze, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider nie brakowało wyjątkowo drastycznych animacji. Szczególnie w momentach, gdy główna bohaterka była w tarapatach i dokonywała żywota. Lara mogła zostać rozszarpana przez zwierzęta, nadziana na ostre elementy otoczenia czy zginąć w wielu innych brutalnych okolicznościach. Sceny te często były szczegółowo przedstawiane i budziły kontrowersje jeszcze w czasach premiery pierwszej części trylogii.

Tym razem deweloperzy zdają się podchodzić do tematu zupełnie inaczej. Z ujawnionych fragmentów rozgrywki (które niestety, zostały już usunięte) wynika, że niektóre śmierci zostały wyraźnie złagodzone. W jednej ze scen ekran zaciemnia się niemal natychmiast po tym, jak Lara wpada w ręce przeciwnika, nie pokazując dalszego przebiegu wydarzeń.

GramTV przedstawia:

Zmiana może mieć związek również z kategorią wiekową gry. Według dostępnych informacji Legacy of Atlantis otrzyma niższe oznaczenie wiekowe niż reboot z 2013 roku, co sugeruje próbę dotarcia do szerszego grona odbiorców. Wśród graczy decyzja wywołała mieszane reakcje. Część fanów uważa, że seria traci jeden z elementów, który podkreślał niebezpieczeństwa czyhające na Larę podczas wypraw. Inni z kolei od dawna krytykowali szczegółowe animacje śmierci, twierdząc, że niepotrzebnie epatowały przemocą. Doniesienia te ciekawie łączą się z faktem, iż twórcy potwierdzili, iż nowa gra ma związek fabularny z ostatnią trylogią.

Na razie nie wiadomo, czy obecna wersja gry jest ostateczna i czy deweloperzy zdecydują się jeszcze na zmiany przed premierą. Jedno wydaje się jednak pewne – nowy Tomb Raider ma być doświadczeniem znacznie bardziej stonowanym niż odsłony, które zdefiniowały erę Survivor. Premiera Tomb Raider: Legacy of Atlantis została zaplanowana na 12 lutego 2027 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Tomb Raider
Crystal Dynamics
gra zręcznościowa
Lara Croft
brutalność
postać
przygodowa gra akcji
kategoria wiekowa
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 12:40

Zła decyzja. Jej śmierci w poprzedniej trylogii były fajne.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112