Drugi sezon animowanego Tomb Raidera na Netfliksie będzie zarazem ostatnim

Netflix potwierdził datę premiery drugiego sezonu animowanej serii Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Nowe odcinki pojawią się na platformie 11 grudnia 2025 roku i jak się okazuje, będą one ostatnimi.

Drugi sezon Tomb Raider: The Legend of Lara Croft będzie ostatnim

Najwyraźniej Netflix dostrzegł, że kontynuowanie serialu animowanego Tomb Raider: Legenda Lary Croft nie będzie miało sensu. Już 10 października ubiegłego roku, pierwszy sezon dość szybko zaczął zbierać negatywne opinie. Można było to zauważyć w popularnych serwisach, takich ja IMDb, gdzie średnia ocena wynosiła wówczas zaledwie 5,3/10 z 4,7 tysięcy opinii, z kolei na Rotten Tomatoes średnia nota wynosiła po premierze 2,1/5 z ponad 250 recenzji użytkowników. Na Metacritic ocena po debiucie serialu wynosiła zaledwie 3/10 ze 167 ocen. Co prawda niemal od razu zamówiono drugi sezon, ale jak się teraz okazuje, zakończy on animowane przygody Lary Croft.