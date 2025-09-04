Drugi sezon animowanego Tomb Raidera na Netfliksie będzie zarazem ostatnim

Netflix potwierdził datę premiery drugiego sezonu animowanej serii Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Nowe odcinki pojawią się na platformie 11 grudnia 2025 roku i jak się okazuje, będą one ostatnimi.
Najwyraźniej Netflix dostrzegł, że kontynuowanie serialu animowanego Tomb Raider: Legenda Lary Croft nie będzie miało sensu. Już 10 października ubiegłego roku, pierwszy sezon dość szybko zaczął zbierać negatywne opinie. Można było to zauważyć w popularnych serwisach, takich ja IMDb, gdzie średnia ocena wynosiła wówczas zaledwie 5,3/10 z 4,7 tysięcy opinii, z kolei na Rotten Tomatoes średnia nota wynosiła po premierze 2,1/5 z ponad 250 recenzji użytkowników. Na Metacritic ocena po debiucie serialu wynosiła zaledwie 3/10 ze 167 ocen. Co prawda niemal od razu zamówiono drugi sezon, ale jak się teraz okazuje, zakończy on animowane przygody Lary Croft.
Opis fabuły sugeruje, że tym razem Lara Croft zmierzy się z zagadką skradzionych afrykańskich masek Orisza. W zapowiedzi możemy przeczytać:
Gdy poszukiwaczka przygód Lara Croft odkrywa trop skradzionych afrykańskich masek Orisza, łączy siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Sam, by odzyskać cenne artefakty. Nowa, ekscytująca przygoda Lary zabierze ją w podróż dookoła świata, gdzie zgłębi ukryte sekrety historii Orisza, jednocześnie uciekając przed intrygami niebezpiecznej i enigmatycznej miliarderki, która pragnie masek dla siebie. Relikty skrywają jednak mroczne tajemnice i moc, która wymyka się logice. Moc, która może być wręcz boska.
