Drugi sezon animowanego Tomb Raidera na Netfliksie będzie zarazem ostatnim

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/04 21:30
0
0

Przygody animowanej Lary Croft dobiegają końca.

Netflix potwierdził datę premiery drugiego sezonu animowanej serii Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Nowe odcinki pojawią się na platformie 11 grudnia 2025 roku i jak się okazuje, będą one ostatnimi.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Drugi sezon Tomb Raider: The Legend of Lara Croft będzie ostatnim

Najwyraźniej Netflix dostrzegł, że kontynuowanie serialu animowanego Tomb Raider: Legenda Lary Croft nie będzie miało sensu. Już 10 października ubiegłego roku, pierwszy sezon dość szybko zaczął zbierać negatywne opinie. Można było to zauważyć w popularnych serwisach, takich ja IMDb, gdzie średnia ocena wynosiła wówczas zaledwie 5,3/10 z 4,7 tysięcy opinii, z kolei na Rotten Tomatoes średnia nota wynosiła po premierze 2,1/5 z ponad 250 recenzji użytkowników. Na Metacritic ocena po debiucie serialu wynosiła zaledwie 3/10 ze 167 ocen. Co prawda niemal od razu zamówiono drugi sezon, ale jak się teraz okazuje, zakończy on animowane przygody Lary Croft.

Opis fabuły sugeruje, że tym razem Lara Croft zmierzy się z zagadką skradzionych afrykańskich masek Orisza. W zapowiedzi możemy przeczytać:

GramTV przedstawia:

Gdy poszukiwaczka przygód Lara Croft odkrywa trop skradzionych afrykańskich masek Orisza, łączy siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Sam, by odzyskać cenne artefakty. Nowa, ekscytująca przygoda Lary zabierze ją w podróż dookoła świata, gdzie zgłębi ukryte sekrety historii Orisza, jednocześnie uciekając przed intrygami niebezpiecznej i enigmatycznej miliarderki, która pragnie masek dla siebie. Relikty skrywają jednak mroczne tajemnice i moc, która wymyka się logice. Moc, która może być wręcz boska.

Do swoich ról głosowych powrócą Hayley Atwell jako Lara Croft oraz Earl Baylon jako Jonah. Do obsady dołączy także Karen Fukuhara (The Boys, Suicide Squad), która użyczy głosu Sam, postaci znanej z rebootu Tomb Raidera z 2013 roku. Warto przypomnieć, że w tym tygodniu ogłoszono również inną dużą wiadomość związaną z marką. Sophie Turner wcieli się w Larę Croft w nadchodzącym serialu Amazona, za który odpowiada Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Źródło:https://www.eurogamer.net/second-season-of-netflixs-tomb-raider-adaptation-will-also-be-its-last

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

