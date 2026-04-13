30-lecie Tomb Raidera bez nowej Lary? Pojawiły się plotki o opóźnieniu remake’u

Od kilku lat fani serii Tomb Raider muszą czekać na nową, pełnoprawną odsłonę serii. Tymczasem od jakiegoś czasu wiemy, że od razu ukażą się dwie nowe części cyklu.

Jedną z nich jest Tomb Raider: Catalyst od Crystal Dynamics. Produkcję tę zaplanowano na rok 2027. Ale jest też Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Remake pierwszego Tomb Raidera opóźniony?

Legacy of Atlantis to remake pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku. Ten według zapowiedzi ma ukazać się w 30. rocznicę premiery pierwowzoru, ale pojawiły się poważne wątpliwości co do tego, czy faktycznie termin ten uda się utrzymać. Jak bowiem podaje RaidersSociety, pojawiły się plotki, jakoby ostatecznie zdecydowano się na inną datę. Według nowych, aczkolwiek nadal nieoficjalnych informacji Tomb Raider: Legacy of Atlantis zostanie wydane w lutym 2027 roku. Przy tym wszystkim autor przecieku nie ujawnił powodów rzekomego przełożenia premiery odświeżonych przygód Lary Croft.