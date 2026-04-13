30-lecie Tomb Raidera bez nowej Lary? Pojawiły się plotki o opóźnieniu remake’u

Legacy of Atlantis to remake pierwszego Tomb Raidera z 1996 roku. Ten według zapowiedzi ma ukazać się w 30. rocznicę premiery pierwowzoru, ale pojawiły się poważne wątpliwości co do tego, czy faktycznie termin ten uda się utrzymać. Jak bowiem podaje RaidersSociety, pojawiły się plotki, jakoby ostatecznie zdecydowano się na inną datę. Według nowych, aczkolwiek nadal nieoficjalnych informacji Tomb Raider: Legacy of Atlantis zostanie wydane w lutym 2027 roku. Przy tym wszystkim autor przecieku nie ujawnił powodów rzekomego przełożenia premiery odświeżonych przygód Lary Croft.
Jednocześnie doniesienia te pojawiają się w trudnym dla Crystal Dynamics momencie. Dopiero co pojawiły się informacje na temat kolejnej rundy zwolnień w szeregach firmy, w następstwie których posady straciło kolejnych 20 pracowników. Kolejnych, bo łącznie od marca 2025 amerykańska ekipa uszczupliła swój skład osobowy o 67 ludzi. – W miarę jak nasze obecne projekty wchodzą w nowe fazy rozwoju, nieustannie poddajemy wnikliwej analizie struktury naszych zespołów, aby upewnić się, że są one zgodne z długoterminowymi celami studia. Choć zawsze, gdy tylko jest to możliwe, staramy się przenosić naszych ludzi na nowe stanowiska, niestety dotarliśmy do punktu, w którym te odejścia są konieczne – pisano wówczas.
Na razie oficjalna wersja pozostaje jednak niezmieniona – Tomb Raider: Legacy of Atlantis wydane zostanie w 2026 roku na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Za grę wspólnie odpowiadają Crystal Dynamics oraz pochodzące z Warszawy Flying Wild Hog, podczas gdy wydawcą projektu jest Amazon Game Studios.
