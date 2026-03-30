Xbox szykuje letni pokaz. Gears of War dostanie własny event

Co zatem czeka nas na Xbox Games Showcase 2026? Sami organizatorzy obiecują premierowe pokazy rozgrywki z nadchodzących gier, a także wielkie ogłoszenia produkcji tworzonych przez wewnętrzne studia Xboxa. Chociaż nie tylko, bo miejsce dla partnerów firmy też się znajdzie. Niemniej na tym się nie skończy, bo zaraz po zakończeniu omawianego pokazu odbędzie się kolejne wydarzenie. To w całości poświęcone będzie Gears of War: E-Day – wszak nie bez powodu nazywa się Gears of War: E-Day Direct . Można założyć, że tam wreszcie dowiemy się więcej na temat kolejnej odsłony słynnego cyklu, a może nawet poznamy datę jej premiery.

Prezentacja zapowiada się naprawdę interesująco. Wszak Xbox Studios i Microsoft mają w zanadrzu kilka potencjalnych perełek .

Xbox Games Showcase 2026 odbędzie się 7 czerwca 2026 roku o godzinie 19:00 polskiego czasu i będzie transmitowane na żywo. Potencjalne gry, które mogą być częścią pokazu, to Fable, Halo: Campaign Evolved czy też Minecraft Dungeons 2, które zostaną wydane w tym roku. Będzie to więc ostatnia szansa, by jeszcze zachęcić odbiorców do której z wymienionych pozycji. Inne możliwe, acz niekoniecznie pewne opcje to Clockwork Revolution, State of Decay 3 lub też OD. W tym ostatnim przypadku mowa o tajemniczym projekcie Hideo Kojimy tworzonym dla Xbox Game Studios.

O wszystkim opowiedziała nowa prezes Xboxa, Asha Sharma, która zapowiedziała też powrót Xbox FanFest:

Xbox Games Showcase 2026 nadchodzi wielkimi krokami, a wraz z nim szczegółowa prezentacja Gears of War: E-Day Direct. W trakcie mojego pierwszego miesiąca urzędowania usłyszałam wyraźnie, że nasza społeczność bardzo ceni Xbox FanFest. W ramach wielkiego powrotu marki Xbox, podjęliśmy decyzję o przywróceniu tego wydarzenia do Los Angeles, aby docenić graczy, którzy są z nami od lat. Z niecierpliwością czekam na wspólne świętowanie!

Wczytywanie ramki mediów.