Minecraft dostaje własny park rozrywki. Powstaje Minecraft World

Chociaż dla niektórych może to być zaskakujące, Minecraft istnieje z nami już od 15 lat. I w tym czasie franczyza ogromnie się rozrosła.

Minecraft został w międzyczasie przejęty przez Microsoft i ponadto doczekał się kilku spin-offów, a nawet filmu kinowego. Teraz pora na kolejny krok.

Minecraft z własnym parkiem tematycznym w Londynie

Podczas sobotniego Minecraft LIVE oficjalnie ogłoszono, iż powstaje Minecraft World. Będzie to park tematyczny, który w 2027 roku stanie się częścią Chessington World of Adventures w Londynie. Swój udział w powołaniu rzeczonego parku będzie miało Merlin Entertainments, które nawiązało współpracę z Mojang Studios. Wspomniana firma to drugi co do wielkości operatorem atrakcji turystycznych na świecie – większy jest tylko Disney. To ona odpowiedzialna jest za rozlokowane w Europie parki LEGOLAND czy też Muzea Figur Woskowych Madame Tussaud. Mowa zatem o prawdziwym gigancie w branży tego typu rozrywki.