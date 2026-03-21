Minecraft dostaje własny park rozrywki. Powstaje Minecraft World

Maciej Petryszyn
2026/03/21 21:15
Chociaż dla niektórych może to być zaskakujące, Minecraft istnieje z nami już od 15 lat. I w tym czasie franczyza ogromnie się rozrosła.

Minecraft został w międzyczasie przejęty przez Microsoft i ponadto doczekał się kilku spin-offów, a nawet filmu kinowego. Teraz pora na kolejny krok.

Minecraft World
Minecraft World

Minecraft z własnym parkiem tematycznym w Londynie

Podczas sobotniego Minecraft LIVE oficjalnie ogłoszono, iż powstaje Minecraft World. Będzie to park tematyczny, który w 2027 roku stanie się częścią Chessington World of Adventures w Londynie. Swój udział w powołaniu rzeczonego parku będzie miało Merlin Entertainments, które nawiązało współpracę z Mojang Studios. Wspomniana firma to drugi co do wielkości operatorem atrakcji turystycznych na świecie – większy jest tylko Disney. To ona odpowiedzialna jest za rozlokowane w Europie parki LEGOLAND czy też Muzea Figur Woskowych Madame Tussaud. Mowa zatem o prawdziwym gigancie w branży tego typu rozrywki.

We wpisie opublikowanym na blogu Minecrafta możemy wyczytać:

To wielkie wydarzenie! Współpracujemy z Merlin Entertainments, aby stworzyć Minecraft World! Ta tematyczna kraina w parku rozrywki zostanie otwarta w londyńskim Chessington World of Adventures w 2027 roku. Minecraft World będzie wypełniony atrakcjami i rzeczami do zrobienia [...] To naprawdę epicka współpraca między Mojang Studios a Merlin Entertainments, ale zaangażowaliśmy również twórców, aby pomogli nam z niektórymi trudniejszymi wyzwaniami. Wkrótce podzielimy się kolejnymi informacjami na temat Minecraft World.

Jednocześnie przedstawiciele Mojang wspomnieli o kilku rzeczach, które według ich planów miałyby się znaleźć w Minecraft World. Jednią z nich miałby być pierwszy w historii roller coaster w tematyce Minecrafta. Do tego dochodzi również największy na świecie sklep z produktami z gry oraz jedzenie inspirowane jej światem. Na miejscu nie będzie oczywiście brakować różnego rodzaju mobów, w którymi gracze Minecrafta muszą mierzyć się podczas każdej rozgrywki.

Źródło:https://insider-gaming.com/minecraft-world-opening-in-london-in-2027/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

