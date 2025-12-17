Nie poznacie jej pod charakteryzacją CGI. To wnuczka Charliego Chaplina, a Cameron wybrał ją na antagonistkę Avatara

Ta postać w filmie ponoć kradnie ekran.

James Cameron ponownie zaskakuje decyzją castingową. Do roli głównej antagonistki w filmie Avatar: Ogień i popiół reżyser wybrał Oonę Chaplin – aktorkę, której widzowie mogą… w ogóle nie rozpoznać. Wszystko przez zaawansowaną charakteryzację CGI, pod którą kryje się wnuczka legendarnego Charliego Chaplina oraz jedna z zapadających w pamięć twarzy Gry o tron. Wnuczka legendarnego Charliego Chaplina jest antagonistką w filmie Avatar: Ogień i popiół Oona Chaplin jest córką brytyjsko‑amerykańskiej aktorki Geraldine Chaplin i chilijskiego operatora filmowego Patricio Castilli. Od strony matki jest wnuczką Charliego Chaplina – legendarnego brytyjskiego aktora, reżysera epoki kina niemego.

Chaplin, znana szerokiej publiczności z roli Talisy Stark w Grze o tron, pokonała w castingu trzy znane gwiazdy filmowe. Cameron przyznał w rozmowie z The Hollywood Reporter, że jej przesłuchanie było wręcz „hipnotyzujące”. Aktorka zaprezentowała wielowarstwową, intensywną interpretację Varang – dzikiej i bezwzględnej przywódczyni Ludu Popiołów, nowej frakcji w uniwersum Pandory. Zdaniem reżysera to właśnie umiejętność płynnego przechodzenia między furią, seksualnością i dominującą psychologią zadecydowała o jej wyborze.

GramTV przedstawia:

Sama Chaplin wspomina spotkanie z Cameronem jako jedno z najbardziej surrealistycznych doświadczeń w życiu. Reżyser, zamiast chłodnego dystansu, miał wejść w scenę całym sobą, fizycznie i emocjonalnie, co pozwoliło aktorce szybko złapać twórcze porozumienie. Efekt? Wczesne reakcje sugerują, że jej kreacja „kradnie sceny” i wnosi do serii nową, niepokojącą energię. Choć pod cyfrową charakteryzacją trudno będzie dostrzec jej rysy, Chaplin podkreśla, że w Varang wciąż „jest sobą” – także w ruchu i ekspresji. Rola w Avatar: Ogień i popiół ma być dla niej symbolicznym powrotem do aktorstwa po przerwie poświęconej macierzyństwu. Wszystko wskazuje na to, że Cameron odkrył antagonistkę, o której będzie się jeszcze długo mówić.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





