Nowy Terminator już powstaje. James Cameron tworzy historię, ale jest jeden problem

James Cameron wreszcie uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego nowego projektu osadzonego w uniwersum Terminatora. Chociaż jeszcze niedawno reżyser zarzekał się, że nie napisze scenariusza do nowej odsłony, to w rozmowie z CNN potwierdził, że jednak pracuje nad nową historią z cyborgami w roli głównej, mimo że głównym polem jego działalności pozostaje aktualnie seria Avatar.

Terminator – James Cameron rozpoczął pracę nad scenariuszem

Cameron przyznał jednak, że prace nad scenariuszem nie przebiegają tak gładko, jak planował. Reżyser zdradził, że zmaga się z blokadą twórczą i trudno jest mu obecnie pisać historie science fiction.