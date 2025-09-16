Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Terminator już powstaje. James Cameron tworzy historię, ale jest jeden problem

Radosław Krajewski
2025/09/16 10:15
Reżyser wskazał powód, dlaczego ciężko pisać mu scenariusz do nowego Terminatora.

James Cameron wreszcie uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego nowego projektu osadzonego w uniwersum Terminatora. Chociaż jeszcze niedawno reżyser zarzekał się, że nie napisze scenariusza do nowej odsłony, to w rozmowie z CNN potwierdził, że jednak pracuje nad nową historią z cyborgami w roli głównej, mimo że głównym polem jego działalności pozostaje aktualnie seria Avatar.

Terminator – James Cameron rozpoczął pracę nad scenariuszem

Cameron przyznał jednak, że prace nad scenariuszem nie przebiegają tak gładko, jak planował. Reżyser zdradził, że zmaga się z blokadą twórczą i trudno jest mu obecnie pisać historie science fiction.

Mam problem z pisaniem science fiction w obecnych czasach - przyznał Cameron.

Dodał, że nie chodzi o brak weny, lecz o niezwykłe tempo, w jakim rozwija się współczesna technologia i zmienia świat, co sprawia, że fabuła szybko może przestać być fantastyczna i stać się rzeczywistością.

Pracuję nad nową historią z uniwersum Terminatora. Nie mogę jednak ruszyć z tym projektem, bo nie wiem, co napisać, żeby nie zostało to wkrótce wyprzedzone przez prawdziwe wydarzenia. Żyjemy obecnie w epoce science fiction - powiedział twórca.

Słowa Camerona nie dziwią, biorąc pod uwagę błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji i napiętą sytuację geopolityczną, które sprawiają, że świat coraz częściej przypomina dystopijną wizję rodem z kina. Tymczasem dobre historie science fiction muszą prezentować coś całkowicie niezwykłego, a to staje się coraz trudniejsze. Jeśli jednak ktoś jest w stanie znaleźć świeże podejście do tematu, to właśnie James Cameron, którego wizje wielokrotnie wyprzedzały swoją epokę.

Źródło:https://collider.com/james-cameron-new-terminator-7-movie-writing-turmoil/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

