Nowy Terminator już powstaje. James Cameron tworzy historię, ale jest jeden problem

Reżyser wskazał powód, dlaczego ciężko pisać mu scenariusz do nowego Terminatora.
James Cameron wreszcie uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego nowego projektu osadzonego w uniwersum Terminatora. Chociaż jeszcze niedawno reżyser zarzekał się, że nie napisze scenariusza do nowej odsłony, to w rozmowie z CNN potwierdził, że jednak pracuje nad nową historią z cyborgami w roli głównej, mimo że głównym polem jego działalności pozostaje aktualnie seria Avatar.
Terminator – James Cameron rozpoczął pracę nad scenariuszem
Cameron przyznał jednak, że prace nad scenariuszem nie przebiegają tak gładko, jak planował. Reżyser zdradził, że zmaga się z blokadą twórczą i trudno jest mu obecnie pisać historie science fiction.
Mam problem z pisaniem science fiction w obecnych czasach - przyznał Cameron.
Dodał, że nie chodzi o brak weny, lecz o niezwykłe tempo, w jakim rozwija się współczesna technologia i zmienia świat, co sprawia, że fabuła szybko może przestać być fantastyczna i stać się rzeczywistością.
Pracuję nad nową historią z uniwersum Terminatora. Nie mogę jednak ruszyć z tym projektem, bo nie wiem, co napisać, żeby nie zostało to wkrótce wyprzedzone przez prawdziwe wydarzenia. Żyjemy obecnie w epoce science fiction - powiedział twórca.
Słowa Camerona nie dziwią, biorąc pod uwagę błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji i napiętą sytuację geopolityczną, które sprawiają, że świat coraz częściej przypomina dystopijną wizję rodem z kina. Tymczasem dobre historie science fiction muszą prezentować coś całkowicie niezwykłego, a to staje się coraz trudniejsze. Jeśli jednak ktoś jest w stanie znaleźć świeże podejście do tematu, to właśnie James Cameron, którego wizje wielokrotnie wyprzedzały swoją epokę.
