Call of Duty przyznaje się do błędu. Twórcy nowej odsłony obiecują powrót do korzeni

„Żadnej Lady Gagi, SpongeBoba ani Teletubisiów” – zapewniają twórcy Call of Duty: Modern Warfare 4.

Twórcy Call of Duty: Modern Warfare 4 najwyraźniej wsłuchali się w głosy graczy. Po latach coraz bardziej absurdalnych współprac i kosmetycznych dodatków Activision oraz Infinity Ward zapowiadają powrót do bardziej realistycznej formuły serii. Call of Duty: Modern Warfare 4 będzie bardziej realistyczne Nowa odsłona popularnego shootera została oficjalnie zapowiedziana kilka dni temu. Gra zadebiutuje 23 października 2026 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Od momentu prezentacji twórcy regularnie podkreślają, że chcą stworzyć produkcję bardziej „autentyczną”, „przyziemną” i spójną z militarnym charakterem marki.

W jednym z wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych zespół odpowiedzialny za grę zaznaczył, że wszystkie elementy Modern Warfare 4 mają być podporządkowane narracji i atmosferze świata przedstawionego. Dotyczy to również skórek, dodatków kosmetycznych oraz przyszłych współprac z innymi markami. Deklaracja nie jest przypadkowa. W ostatnich latach Call of Duty coraz częściej krytykowano za crossoverowe dodatki, które zdaniem części społeczności zaczęły kłócić się z wojennym klimatem serii. W grze pojawiali się między innymi bohaterowie kreskówek, celebryci czy postacie znane z innych franczyz. Gdy jeden z fanów przypomniał twórcom te kontrowersje i zasugerował, by gracze zachowali zrzuty ekranu na wypadek przyszłych zmian zdania, zespół odpowiedział wprost: Żadnej Lady Gagi. Żadnego Omni-Mana. Żadnych Teletubisiów. Żadnego SpongeBoba. Zachowajcie te zrzuty.

Odpowiedź szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych wpisów związanych z grą. Wielu graczy odebrało ją jako sygnał, że Activision faktycznie chce wrócić do bardziej poważnego tonu, który przez lata był znakiem rozpoznawczym serii Modern Warfare. Fani pamiętają już wiele podobnych deklaracji składanych przez wydawców. Dlatego nieprzypadkowo sami twórcy zachęcają graczy, by... zachowali paragony. A przynajmniej zrzuty ekranu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










