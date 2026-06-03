Escape from Tarkov z poważnym błędem. PvE gracze zgłaszają znikające postępy

W ostatnich godzinach gracze Escape from Tarkov zaczęli masowo zgłaszać utratę postępów w trybie PvE. Część kont została całkowicie wyzerowana, a inni użytkownicy zauważyli, że ich progres został błędnie przeniesiony do profili PvP. Battlestate Games szybko potwierdziło istnienie problemu i rozpoczęło prace nad jego naprawą.

Escape from Tarkov – awaria systemu progresu PvE

Studio opublikowało komunikat, w którym wyjaśnia, że błąd techniczny doprowadził do resetu profili części graczy lub ich nieprawidłowego przypisania między trybami PvE i PvP. Twórcy zapewniają, że pracują nad przywróceniem danych wszystkim poszkodowanym kontom. Nie podano jednak, jak szeroki jest zakres problemu ani czy możliwe będzie pełne odtworzenie wszystkich sesji i postępów. W tego typu sytuacjach odzyskanie stanu kont często opiera się na ostatnich zapisanych punktach danych, co może oznaczać utratę części rozgrywki.