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Escape from Tarkov z poważnym błędem. PvE gracze zgłaszają znikające postępy

Mikołaj Berlik
2026/06/03 15:30
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Battlestate Games potwierdza problem w Escape from Tarkov, który doprowadził do resetu kont PvE lub pomieszania progresu z trybem PvP.

W ostatnich godzinach gracze Escape from Tarkov zaczęli masowo zgłaszać utratę postępów w trybie PvE. Część kont została całkowicie wyzerowana, a inni użytkownicy zauważyli, że ich progres został błędnie przeniesiony do profili PvP. Battlestate Games szybko potwierdziło istnienie problemu i rozpoczęło prace nad jego naprawą.

Escape from Tarkov
Escape from Tarkov

Escape from Tarkov – awaria systemu progresu PvE

Studio opublikowało komunikat, w którym wyjaśnia, że błąd techniczny doprowadził do resetu profili części graczy lub ich nieprawidłowego przypisania między trybami PvE i PvP. Twórcy zapewniają, że pracują nad przywróceniem danych wszystkim poszkodowanym kontom. Nie podano jednak, jak szeroki jest zakres problemu ani czy możliwe będzie pełne odtworzenie wszystkich sesji i postępów. W tego typu sytuacjach odzyskanie stanu kont często opiera się na ostatnich zapisanych punktach danych, co może oznaczać utratę części rozgrywki.

Społeczność szybko zareagowała na awarię, domagając się rekompensat w postaci kodów promocyjnych, przedmiotów lub przyspieszonego progresu. Na ten moment Battlestate Games nie zapowiedziało żadnych form wynagrodzenia, skupiając się wyłącznie na przywracaniu kont.

Jesteśmy świadomi, że z powodu problemu technicznego postępy na kontach graczy w strefie PvE zostały zresetowane lub postępy profilu w trybie PvP zostały przeniesione do strefy PvE.

Aktywnie pracujemy nad przywróceniem postępów na wszystkich kontach, których dotyczy ten problem.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

GramTV przedstawia:

Co istotne, studio przyznało, że to kolejny przypadek problemów z systemem zapisu progresu w Escape from Tarkov, co ponownie wywołało dyskusję o stabilności gry i jej infrastruktury sieciowej.

Źródło:https://insider-gaming.com/tarkov-pve-wipe-issue-confirmed-battlestate/

Tagi:

News
PC
strzelanka
wczesny dostęp
Escape from Tarkov
Battlestate Games
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112