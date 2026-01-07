Nowy StarCraft, który nie będzie strategią, zostanie zapowiedziany na BlizzCon 2026? Blizzard szykuje wielką niespodziankę

To może być jedno z największych ogłoszeń tego roku.
Wszystko wskazuje na to, że długo krążące pogłoski o wielkiej zapowiedzi na BlizzCon 2026 mogą się sprawdzić. Nie będzie to jednak nowy WarCraft, ani też zupełnie nowa marka, ale projekt powiązany ze StarCraftem. Według najnowszych informacji projekt wciąż jest rozwijany, a jego prezentacja ma być jednym z głównych punktów programu imprezy Blizzarda, która zaplanowano została na wrzesień tego roku.
StarCraft – Blizzard na BlizzConie 2026 może zapowiedzieć strzelankę osadzoną w świecie science fiction
Źródłem doniesień jest Jez Corden z Windows Central, który od dłuższego czasu śledzi wewnętrzne ruchy w Blizzard Entertainment. Dziennikarz twierdzi, że to właśnie marka StarCraft zostanie przywrócona przez studio. Jednak nie w kolejne strategicznej grze, ale trzecioosobwej strzelance.
Głównym hasłem BlizzConu 2026 najprawdopodobniej będzie StarCraft. Wcześniej informowano, że seria otrzyma strzelankę z widokiem z trzeciej osoby i jakiś czas temu potwierdziłem prawdziwość tych plotek u własnych źródeł.
Pogłoski na temat tego projektu nie są niczym nowym. Już we wrześniu 2024 roku pojawiły się raporty sugerujące, że Blizzard pracuje nad nowym tytułem osadzonym w tym uniwersum. Informacje te wywodziły się z ustaleń Jasona Schreiera, który wspomniał o grze w swojej książce poświęconej historii firmy.
Na ten moment brak szczegółów dotyczących rozgrywki, fabuły czy platform docelowych, jednak sama informacja o kontynuowaniu prac jest dla fanów serii wyraźnym sygnałem, że Blizzard nie porzucił marki. Warto przy tym pamiętać, że nie byłby to pierwsza próba studia z przeniesienia strategicznego świata do gatunku shooterów.W 2002 roku zapowiedziano StarCraft Ghost, grę akcji z elementami skradanki, która ostatecznie trafiła do zamrażarki, a następnie została anulowana kilka lat później.
