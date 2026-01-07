Nowy StarCraft, który nie będzie strategią, zostanie zapowiedziany na BlizzCon 2026? Blizzard szykuje wielką niespodziankę

To może być jedno z największych ogłoszeń tego roku.

Wszystko wskazuje na to, że długo krążące pogłoski o wielkiej zapowiedzi na BlizzCon 2026 mogą się sprawdzić. Nie będzie to jednak nowy WarCraft, ani też zupełnie nowa marka, ale projekt powiązany ze StarCraftem. Według najnowszych informacji projekt wciąż jest rozwijany, a jego prezentacja ma być jednym z głównych punktów programu imprezy Blizzarda, która zaplanowano została na wrzesień tego roku.

StarCraft – Blizzard na BlizzConie 2026 może zapowiedzieć strzelankę osadzoną w świecie science fiction

Źródłem doniesień jest Jez Corden z Windows Central, który od dłuższego czasu śledzi wewnętrzne ruchy w Blizzard Entertainment. Dziennikarz twierdzi, że to właśnie marka StarCraft zostanie przywrócona przez studio. Jednak nie w kolejne strategicznej grze, ale trzecioosobwej strzelance.