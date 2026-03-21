Nowy StarCraft jednak jest strategią i możesz go już kupić (ceny są zawrotne). Ale jest jeden haczyk

Nowa gra rozwija kultowe uniwersum w zupełnie innym kierunku – znamy ceny, zasady i szczegóły rozgrywki.
Uniwersum StarCraft doczeka się nietypowego powrotu. Archon Studio we współpracy z Blizzard Entertainment przygotowuje StarCraft Tabletop Miniatures Game – figurkową grę bitewną, która przenosi kultowego RTS-a na stoły graczy. To jedno z najciekawszych rozwinięć marki od lat, bo zamiast kolejnej gry komputerowej otrzymujemy pełnoprawnego tabletopa.
StarCraft w wersji tabletop – na to czekali fani?
Produkcja pozwoli przejąć kontrolę nad trzema ikonicznymi frakcjami – Terranami, Zergami i Protossami – i rozgrywać taktyczne bitwy w skali stołowej. Twórcy stawiają na dynamiczną, strategiczną rozgrywkę – gracze dowodzą oddziałami, zarządzają limitem jednostek i wykorzystują mechaniki inspirowane „mgłą wojny”. Co ważne, zrezygnowano z klasycznego zbierania surowców w trakcie meczu – armie przygotowuje się wcześniej, a posiłki trafiają na pole bitwy w trakcie rozgrywki.
Gra trafi do sprzedaży w 2026 roku, a przedsprzedaż już wystartowała. W Polsce ceny są wyraźnie zróżnicowane w zależności od zestawu – pakiet Protoss kosztuje 899 zł, podstawowy Founders Edition Starter Set wyceniono na 1049 zł, edycja Collector na 1599 zł, a największy zestaw Zerg & Terran sięga 1699 zł. W zamian gracze otrzymują rozbudowane armie, szczegółowe figurki oraz komplet elementów potrzebnych do rozpoczęcia rozgrywki.
GramTV przedstawia:
StarCraft Tabletop Miniatures Game to nie tylko nostalgiczny powrót do świata Koprulu, ale też próba rozwinięcia marki w nowym kierunku. Twórcy zapowiadają kolejne dodatki i rozwój systemu, co może przyciągnąć zarówno fanów strategii, jak i gier bitewnych. Na razie jednak, pomimo spekulacji o rychłym powrocie serii do świata wirtualnego, gracze muszą zadowolić się jej nową odsłoną w wersji „bez prądu”. Więcej informacji na stronie producenta.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!