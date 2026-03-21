Nowy StarCraft jednak jest strategią i możesz go już kupić (ceny są zawrotne). Ale jest jeden haczyk

Uniwersum StarCraft doczeka się nietypowego powrotu. Archon Studio we współpracy z Blizzard Entertainment przygotowuje StarCraft Tabletop Miniatures Game – figurkową grę bitewną, która przenosi kultowego RTS-a na stoły graczy. To jedno z najciekawszych rozwinięć marki od lat, bo zamiast kolejnej gry komputerowej otrzymujemy pełnoprawnego tabletopa.

StarCraft w wersji tabletop – na to czekali fani?

Produkcja pozwoli przejąć kontrolę nad trzema ikonicznymi frakcjami – Terranami, Zergami i Protossami – i rozgrywać taktyczne bitwy w skali stołowej. Twórcy stawiają na dynamiczną, strategiczną rozgrywkę – gracze dowodzą oddziałami, zarządzają limitem jednostek i wykorzystują mechaniki inspirowane „mgłą wojny”. Co ważne, zrezygnowano z klasycznego zbierania surowców w trakcie meczu – armie przygotowuje się wcześniej, a posiłki trafiają na pole bitwy w trakcie rozgrywki.