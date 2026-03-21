Nowy StarCraft jednak jest strategią i możesz go już kupić (ceny są zawrotne). Ale jest jeden haczyk

Jakub Piwoński
2026/03/21 10:30
Nowa gra rozwija kultowe uniwersum w zupełnie innym kierunku – znamy ceny, zasady i szczegóły rozgrywki.

Uniwersum StarCraft doczeka się nietypowego powrotu. Archon Studio we współpracy z Blizzard Entertainment przygotowuje StarCraft Tabletop Miniatures Game – figurkową grę bitewną, która przenosi kultowego RTS-a na stoły graczy. To jedno z najciekawszych rozwinięć marki od lat, bo zamiast kolejnej gry komputerowej otrzymujemy pełnoprawnego tabletopa.

StarCraft w wersji tabletop – na to czekali fani?

Produkcja pozwoli przejąć kontrolę nad trzema ikonicznymi frakcjami – Terranami, Zergami i Protossami – i rozgrywać taktyczne bitwy w skali stołowej. Twórcy stawiają na dynamiczną, strategiczną rozgrywkę – gracze dowodzą oddziałami, zarządzają limitem jednostek i wykorzystują mechaniki inspirowane „mgłą wojny”. Co ważne, zrezygnowano z klasycznego zbierania surowców w trakcie meczu – armie przygotowuje się wcześniej, a posiłki trafiają na pole bitwy w trakcie rozgrywki.

Gra trafi do sprzedaży w 2026 roku, a przedsprzedaż już wystartowała. W Polsce ceny są wyraźnie zróżnicowane w zależności od zestawu – pakiet Protoss kosztuje 899 zł, podstawowy Founders Edition Starter Set wyceniono na 1049 zł, edycja Collector na 1599 zł, a największy zestaw Zerg & Terran sięga 1699 zł. W zamian gracze otrzymują rozbudowane armie, szczegółowe figurki oraz komplet elementów potrzebnych do rozpoczęcia rozgrywki.

StarCraft Tabletop Miniatures Game to nie tylko nostalgiczny powrót do świata Koprulu, ale też próba rozwinięcia marki w nowym kierunku. Twórcy zapowiadają kolejne dodatki i rozwój systemu, co może przyciągnąć zarówno fanów strategii, jak i gier bitewnych. Na razie jednak, pomimo spekulacji o rychłym powrocie serii do świata wirtualnego, gracze muszą zadowolić się jej nową odsłoną w wersji „bez prądu”. Więcej informacji na stronie producenta.

Źródło:https://starcraft-tmg.com/pl/o-grze

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




