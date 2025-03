Mandragora: Whispers of the Witch Tree to soulsy dla tych, którzy ich nie lubią

Mandragora to souls-like dla każdego

Być może nie jest to najważniejsza informacja w kontekście Mandragora: Whispers of the Witch Tree, ale na wstępie warto zaznaczyć, że gra nie oferuje klasycznych poziomów trudności. Z drugiej jednak strony, podczas około ośmiu godzin, które spędziłem z opisywanym tytułem, nie natrafiłem na bardziej wymagające fragmenty. Mam jednak na koncie wszystkie gry od From Software (począwszy od Demon’s Souls aż po Elden Ringa), a także wiele różnorodnych souls-like’ów. Niemniej ci, którzy się od nich odbili, powinni zainteresować się Mandragora: Whispers of the Witch Tree dlatego, że z poziomu menu ustawień możemy sami dostosować stopień wyzwania, określając procentowo liczbę punktów życia naszych przeciwników, zadawane przez nich obrażenia, a także to, ile wytrzymałości zużywa nasz bohater w trakcie wykonywania rozmaitych czynności.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Brzmi znajomo, prawda?

Owszem, bo w Mandragora: Whispers of the Witch Tree starcia może nie są bardzo trudne, niemniej w ich trakcie musimy manewrować między wrogami, wyczuć moment na zadanie ciosu czy też wykonanie bloku, uniku bądź sparowania ataku naszego oponenta. Są chwile, w których konfrontujemy się z jednym przeciwnikiem, ale nie brakuje sytuacji, kiedy niemilców na ekranie pojawia się znacznie więcej i - nierzadko - znajdują się oni na różnych wysokościach. Należy w tym miejscu odnotować, że już w udostępnionym fragmencie wrogowie są niezwykle różnorodni, zmuszając nas tym samym do stosowania często zgoła odmiennych taktyk. Inaczej podejdziemy oczywiście do łucznika, inaczej do wyposażonego w dwa niewielkie ostrza przeciwnika, a inaczej rozprawimy się “z tankiem” dysponującym ogromną tarczą, który będzie poruszał się niezwykle ociężale.

Jak wygląda gameplay?

Mandragora: Whispers of the Witch Tree to tzw. 2,5D, a więc rozgrywka z perspektywy kamery bocznej, choć wszystkie obiekty widoczne na ekranie zostały zrealizowane w pełnym trójwymiarze. Bez obaw jednak - tak jak w wydanym niemalże dziesięć lat temu Salt and Sanctuary (i całkiem niezłej kontynuacji zatytułowanej Salt and Sacrifice z 2022 roku) czułem, że mam przez cały czas kontrolę nad postacią. Mowa w tym przypadku zarówno o wspomnianych już starciach z wrogami, jak i w trakcie eksploracji. Tym bardziej, że autorzy co prawda zablokowali kamerę w jednym miejscu, ale za sprawą prawej gałki analogowej możemy nią delikatnie poruszać, by sprawdzić, co znajduje się pod lub nad nami. Nie zawsze działa to idealnie, ale czasem pomaga w sytuacji, kiedy nie chcemy spaść z jednej platformy wprost w śmiercionośne kolce.