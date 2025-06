Nowy sezon w Diablo II: Resurrected rusza już wkrótce. Znamy datę

Co prawda niedawno informowaliśmy o zmianach w Diablo 4 i nowym sezonie, który rusza już wkrótce, fani Sanktuarium mogą także grać w inny tytuł serii. 20 czerwca rozpocznie się 11. sezon rankingowy w grze Diablo II: Resurrected. Wraz z jego startem zakończy się sezon 10., co wiąże się ze zmianami w dostępności zawartości wspólnej skrytki.

Już wkrótce nowy sezon Diablo II: Resurrected – co stanie się z dropem?

Co dzieje się z postaciami i dropem w takiej sytuacji? Po zakończeniu sezonu wszystkie postacie rankingowe zostaną przeniesione do odpowiadających im grup nierankingowych. Wspólna skrytka rankingowa z sezonu 10. trafi do specjalnej zakładki oznaczonej jako „Poprzedni”. Będzie można z niej tylko wyjmować przedmioty – nie da się już do niej nic włożyć. Jednocześnie przypomniano, że wszystkie przedmioty z sezonu 9., które nadal znajdują się w zakładce „Poprzedni”, zostaną trwale usunięte wraz ze startem sezonu 11. To samo stanie się z zawartością sezonu 10. po zakończeniu sezonu 11.