HBO Max kończy swój wielki hit. Powstanie tylko jeszcze jeden sezon

Akurat wtedy, gdy serial jest u szczytu swojej popularności.

HBO oficjalnie potwierdziła, że serial Branża powróci z piątym sezonem, który jednocześnie będzie ostatnim rozdziałem tej historii. Twórcy produkcji zdecydowali się domknąć opowieść w momencie, gdy serial znajduje się na fali popularności i uznania krytyków. Branża – serial zostanie zakończony na piątym sezonie Serial, stworzony przez Mickeya Downa i Konrada Kaya, przez lata opowiadał o bezwzględnym świecie finansów, w którym ambicja, pieniądze i władza niejednokrotnie prowadzą do moralnych kompromisów. Decyzja o zakończeniu historii na piątym sezonie ma być świadomym wyborem artystycznym.

Twórcy podkreślili, że czują się zaszczyceni możliwością dołączenia do wąskiego grona seriali dramatycznych HBO, które doczekały się pięciu sezonów. Zwrócili uwagę, że od pierwszych prac koncepcyjnych nad serialem minęła niemal dekada, a realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu i wierze partnerów ze strony stacji oraz producentów. Szczególne podziękowania skierowali do Jane Tranter oraz zespołu Bad Wolf, którzy od początku mieli wspierać projekt i konsekwentnie walczyć o jego realizację. Wspomnieli również o współpracy z BBC. Autorzy zaznaczyli, że od pewnego czasu zastanawiali się, jak zakończyć serial w najmocniejszy możliwy sposób. Dodali, że w przeciwieństwie do niektórych bohaterów potrafią wyczuć moment, w którym należy zejść ze sceny. Podziękowali wiernym widzom, zwłaszcza tym, którzy towarzyszą produkcji od pierwszego sezonu, a także ekipie i obsadzie, dzięki którym scenariusze nabrały życia. Podkreślili, że możliwość oglądania charakterystycznej planszy HBO przed własnym serialem wciąż pozostaje dla nich wyjątkowym przeżyciem.

Francesca Orsi z HBO podkreśliła, że przez cztery sezony Branży dostarczała widzom emocji, jednocześnie analizując mechanizmy rządzące światem finansów, polityki i klas społecznych. Zaznaczyła, że czwarta odsłona została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez publiczność, jak i krytyków, a aktorzy zaprezentowali role definiujące ich kariery. Jej zdaniem decyzja o realizacji piątego sezonu pozwoli twórcom zakończyć historię w satysfakcjonujący sposób. Producentka Jane Tranter przypomniała, że gdy projekt był po raz pierwszy prezentowany HBO, wydawał się niewielką i ryzykowną inicjatywą. Po dekadzie serial udowodnił jednak swoją wartość, stając się jedną z ważniejszych współczesnych produkcji dramatycznych w ofercie stacji. Jak podkreśliła, rozwój twórców i obsady na przestrzeni lat był wyjątkowym doświadczeniem, a miejsce Branży w gronie najbardziej cenionych, długofalowych dramatów HBO to zasługa całego zespołu. Czwarty sezon notuje bardzo dobre wyniki oglądalności. Według danych HBO średnia widownia w Stanach Zjednoczonych wynosi około 1,7 miliona widzów na odcinek, co oznacza wzrost o około 30% względem analogicznego etapu trzeciej serii. W obsadzie czwartego sezonu znaleźli się: Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella czy Kiernan Shipka.

