Cataclysm w Hearthstone bez tajemnic. Komplet kart ujawniony, a streamerzy testują talie na żywo

Po kilku tygodniach zapowiedzi i regularnych ujawnień twórcy pokazali już komplet kart z nadchodzącego rozszerzenia do gry karcianej od Blizzard. Wraz z zakończeniem sezonu revealów rozpoczęły się także transmisje theorycraft, podczas których zaproszeni streamerzy mogą sprawdzić nowe talie jeszcze przed premierą dodatku.

Hearthstone – Cataclysm w pełni

Podczas specjalnego wydarzenia theorycraft twórcy zaprosili popularnych streamerów i twórców treści, którzy na żywo testują nowe karty w różnych kombinacjach. Transmisje odbywają się m.in. na platformie Twitch i pozwalają zobaczyć, jak w praktyce mogą wyglądać pierwsze talie wykorzystujące mechaniki z Cataclysm.