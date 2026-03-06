Zaloguj się lub Zarejestruj

Cataclysm w Hearthstone bez tajemnic. Komplet kart ujawniony, a streamerzy testują talie na żywo

Mikołaj Berlik
2026/03/06 12:20
Wszystkie nowości z nadchodzącego dodatku w praktyce.

Po kilku tygodniach zapowiedzi i regularnych ujawnień twórcy pokazali już komplet kart z nadchodzącego rozszerzenia do gry karcianej od Blizzard. Wraz z zakończeniem sezonu revealów rozpoczęły się także transmisje theorycraft, podczas których zaproszeni streamerzy mogą sprawdzić nowe talie jeszcze przed premierą dodatku.

Hearthstone – Cataclysm w pełni

Podczas specjalnego wydarzenia theorycraft twórcy zaprosili popularnych streamerów i twórców treści, którzy na żywo testują nowe karty w różnych kombinacjach. Transmisje odbywają się m.in. na platformie Twitch i pozwalają zobaczyć, jak w praktyce mogą wyglądać pierwsze talie wykorzystujące mechaniki z Cataclysm.

Theorycraft to tradycyjny element promocji dodatków do Hearthstone. Zaproszeni gracze otrzymują dostęp do wszystkich kart jeszcze przed oficjalną premierą i mogą eksperymentować z nowymi strategiami, pokazując potencjalne archetypy talii. Dla społeczności jest to pierwsza okazja, by zobaczyć pełną pulę kart w akcji.

Wydarzenie przyciąga także uwagę graczy analizujących balans nowych kart. W trakcie transmisji pojawiają się pierwsze opinie na temat najmocniejszych legendarnych kart czy potencjalnych nowych archetypów dla poszczególnych klas – wcześniej mogliśmy tylko spekulować “na papierze”.

Cataclysm to kolejne duże rozszerzenie do Hearthstone, które wprowadzi oczywiście nowe karty, takie jak słowo kluczowe Herald (Apeluj), pozwalająca ulepszyć efekt specjalnej karty w swojej talii, takie jak na przykład widoczny poniżej Śmiercioskrzydły. Premiera dodatku zaplanowana jest na najbliższe tygodnie, a do tego czasu gracze mogą obserwować transmisje theorycraft i analizować, jakie talie mogą zdominować metę po debiucie rozszerzenia.

