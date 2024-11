Powstają trzy nowe seriale ze świata League of Legends. Arcane był tylko początkiem

W minioną sobotę Arcane oficjalnie dobiegło końca po zaledwie dwóch sezonach. Chociaż historia Vi i Jinx nie otrzyma kontynuacji, to jak łatwo było przewidzieć, szczególnie śledząc kolejne ruchy Riot Games w ostatnich latach, studio już teraz planuje aż trzy nowe seriale ze świata League of Legends. Informację potwierdził Christian Linke, showrunner Arcane, który miał okazję rozmawiać ze stremerem Neerit94 na Twitchu. To właśnie podczas wywiadu ujawnił, że kolejne seriale są już w przygotowywaniu. Co więcej, prace nad jednym z nich trwają już od około roku.

Riot Games pracuje nad trzema nowymi serialami ze świata League of Legends

Linke zaznaczył, że Riot Games jest jeszcze „daleki od ukończenia”, jeśli chodzi o budowanie całego planu serialowego uniwersum League of Legends. Producent zdradził, gdzie będą rozgrywać się trzy nowe produkcje.