Zamieszanie wokół seriali z League of Legends. Jednak nie otrzymamy trzech nowych produkcji?

Wygląda na to, że informacje o pracach nad trzema nowymi serialami ze świata League of Legends były przedwczesne.

Linke opowiedział o nowych serialach, których akcja rozgrywać się będzie w Noxus, Ionii oraz Demacii. Przez to uznano, że powstają trzy osobne produkcje, każdy skupiony na innym regionie świata League of Legends. Merrill przekazał, że showrunnerowi Arcane chodziło o te trzy regiony, a nie o konkretną liczbę nowych seriali. Współzałożyciel Riot Games nie chciał zdradzić, ile obecnie seriali z uniwersum znajduje się w produkcji.

Minął tydzień od wielkiego finału Arcane, który zakończył historię Vi i Jinx. Tuż po trafieniu ostatnich odcinków na Netflixa, showrunner serialu, Christian Linke, miał w rozmowie ze stremerem Neerit94 ujawnić, że w planach są trzy kolejne seriale ze świata League of Legends, a prace nad jednym z nich trwają od około roku. Najwyraźniej w przekładzie wypowiedzi twórcy Arcane wkradł się błąd, który Marc Merrill, współzałożyciel Riot Games musiał sprostować. Okazuje się, że obecnie nie powstają trzy nowe seriale z uniwersum, a jego wypowiedź odnosiła się wyłącznie do trzech nowych regionów, które zobaczymy w przyszłych produkcjach.

Jeżeli chodzi o Demancię, to twórcy mają do dyspozycji w tej chwili już piętnaście postaci, w tym Garena, Lux, Sylasa, czy Xin Zhao. Jeszcze więcej, bo aż dwadzieścia jeden bohaterów oferuje Ionia, takich jak Ahri, Karmę, Lee Sina, Mastera Yi, Wukonga, Varusa oraz Zeda. Nieco mniej, bo szesnaście postaci pochodzi z Noxus, a wśród nich są tak kultowe postacie, jak Katarina, Cassiopeia, Darius, Mordekaiser, Sion, czy Vladimir. Nie można również zaprzeczyć, że Riot Games nowymi serialami będzie chciało wypromować świeżych bohaterów, którzy dopiero znajdą się w grze w najbliższych latach.

Szczegóły premiery pierwszego nowych seriali ze świata League of Legends nie są znane. Nie wiemy, czy za ich produkcję odpowiada to samo studio, co za Arcane. Nie wiadomo również, czy będą to wyłącznie animowane seriale, czy też fani mogą liczyć także na aktorskie.