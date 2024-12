Wielki hit Netflixa nie przyniósł zysków. Riot Games liczy straty po Arcane

Studio liczyło, że serial zachęci widzów do zagrania w League of Legends. Przeliczyło się.

Arcane to jeden z najlepszych animowanych seriali w historii. Chociaż drugi sezon mógł rozczarować swoim finałem, to pozostałe odcinki przypadły do gustu nie tylko najwierniejszym fanom League of Legends. Dla Riot Games był to niezwykle trudny projekt, jako że wcześniej nie zajmowali się tworzeniem jakichkolwiek filmowych lub serialowych produkcji. Studio postanowiło jednak rozszerzyć swoje popularne uniwersum, zachęcając inne osoby, do jego poznania i pozostania na dłużej. Miało to jednak swoją bardzo wysoką cenę. Jak stwierdził Paul Belleza, producent wykonawczy League of Legends w najnowszym raporcie Bloomberga, studio wydało aż 250 milionów dolarów na stworzenie dwóch sezonów Arcane. Arcane to bardzo kosztowna porażka dla Riot Games Jak podało wcześniej Variety, Netflix miał płacić Riot Games około 3 miliony dolarów za odcinek, a Tencent, czyli chiński gigant technologiczny, będący właścicielem studio, płaciło dodatkowe 3 miliony dolarów za prawa do wyświetlana serialu w Chinach. Płatności te nie stanowiły nawet połowy całkowitych kosztów wyprodukowania Arcane.

Cztery osoby z otoczenia Riot Games stwierdziły, że firma nie miała żadnego planu odzyskania kosztów wyprodukowania serialu przed jego premierą. Rzecznik studia powiedział, że chociaż sam serial nie przyniósł dochodu, to wniósł do ich biznesu wartości w inny sposób. W zeszłym miesiącu spółka odnotowała jeden z najwyższych przychodów brutto. Arcane odniosło sukces, biorąc pod uwagę wszystkie nasze wewnętrzne mierniki. Drugi sezon jest na dobrej drodze, aby zapewnić nam przynajmniej próg rentowności pod względem finansowym – przekazał rzecznik Riot Games. Chociaż studio podkreśla, że najważniejsze jest dla nich pozyskiwanie i utrzymywanie graczy, skupiając się przede wszystkim na growych produkcjach, to Riot Games chce wychodzić poza swoją specjalizację i zadbać o rozwój uniwersum również poprzez inne media. Jednak wywiady z pracownikami firmy jasno wskazują, że Arcane było komercyjną porażką. Riot Games wydał tak dużo własnych pieniędzy na produkcję i marketing serialu, że nie było szans, aby cokolwiek mogli zarobić. Co gorsze, serial nie przekonał nowych graczy do spróbowania League of Legends, ani też obecnych graczy do wydania większych pieniędzy w grze, np. na skórki do postaci inspirowane Arcane.

Jednym z problemów była niewystarczająca ilość czasu, jaką twórcy pierwszego sezonu Arcane dali osobom odpowiedzialnym za projekty przedmiotów do League of Legends. Projektanci nie zdążyli opracować przedmiotów oraz skinów do postaci z motywem Arcane na premierę gry, przez co w późniejszym okresie, gdy mikrotransakcje trafiły już do gry, nie sprzedały się w zadowalającej liczbie. Według dwóch osób posiadających wiedzę na temat rejestracji, choć nowi gracze zakładali darmowe konta League of Legends, niewielu z nich pozostało przy grze. LoL jest niezwykle skomplikowany w nauce, a jej społeczność może sprawiać trudności nowym graczom – czytamy w raporcie. Dodatkowo Tencent zaczął zadawać pytania, co właściwie Arcane wnosi do podstawowej działalności Riot Games w zakresie gier. Studio nauczone doświadczeniami z premiery pierwszego sezonu, już wcześniej zaczęło planować premierę nowych odcinków, aby zintegrować je z nowościami wprowadzonymi do League of Legends. Firma dała więc pracownikom dwa lata na przygotowanie cyfrowych przedmiotów i skinów, zamiast zaledwie kilku miesięcy. Od listopada tego roku wypuszczono już osiem nowych skórek postaci opartych na bohaterach Arcane. Mimo to Riot Games nie zraża się tą porażką. Obecnie rozwijanych jest kilka nowych pomysłów na seriale ze świata League of Legends, w tym spin-offy Arcane. Firma będzie mogła skorzystać ze swojego doświadczenia i lepiej zaplanować premierę kolejnych seriali, aby w League of Legends i innych ich grach pojawiły się od razu nowości związane z daną produkcją. Arcane - recenzja drugiego sezonu. Kolorowa wydmuszka pokolenia TikToka

