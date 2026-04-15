Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy serial z Gwiezdnych wojen z zaskakującym połączeniem z Mrocznym widmem. Fani odnaleźli zaskakujący szczegół

Radosław Krajewski
2026/04/15 16:00
0
0

Mała rzecz, ale ucieszyła fanów uniwersum Star Wars.

Najnowszy serial ze świata Gwiezdnych wojen, czyli Maul - Mistrz Cienia przyniósł kilka nowych szczegółów dotyczących tytułowego bohatera, ale także zaskakujące nawiązanie do Mrocznego widma. Uwagę fanów przykuł pewien niewinny szczegół, który po raz pierwszy został wprowadzony w pierwszej części Gwiezdnych wojen od George’a Lucasa.

Gwiezdne wojny: Część I – Mroczne widmo
Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia z drobnym, ale zaskakującym nawiązaniem do Mrocznego widma

Serial, który już teraz zdobył duże uznanie fanów, nie tylko rozwija wątki znanych postaci, ale też wzbogaca uniwersum o nowe szczegóły. Jednym z ciekawszych elementów jest akcja na planecie Janix, gdzie kapitan Brander Lawson próbuje utrzymać porządek w świecie przestępczości, jednocześnie mierząc się z problemami życia prywatnego i wychowaniem syna.

To właśnie w tych bardziej kameralnych scenach pojawia się zaskakujące odniesienie do Anakina Skywalkera z Mrocznego widma. Syn Lawsona pasjonuje się sportem zwanym botekin, przypominającym lacrosse. Uwagę fanów przyciągnął jednak jego sprzęt, który wyraźnie nawiązuje do rekwizytów widocznych w pokoju młodego Anakina na Tatooine. Dobrze pokazuje to poniższe zdjęcie.

Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia i Gwiezdne wojny: Część I – Mroczne widmo
Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Choć życie Anakina przed opuszczeniem rodzinnej planety wciąż pozostaje w dużej mierze tajemnicą, takie detale rzucają nowe światło na jego dzieciństwo. Wiadomo, że jako niewolnik marzył o wolności i rywalizował w wyścigach podracerów, jednak najwyraźniej jego codzienność była bogatsza, niż dotąd przypuszczano. Niewykluczone, że przyszły Jedi spędzał czas na podobnych grach ze swoimi rówieśnikami. To drobne, ale przemyślane nawiązanie pokazuje, jak dużą wagę twórcy przywiązują do detali.

Przypomnijmy, że serial Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia można oglądać na Disney+.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/star-wars-record-breaking-new-tv-show-has-a-secret-anakin-skywalker-connection/

Tagi:

Popkultura
Star Wars
Disney
serial
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
streaming
easter egg
ciekawostki
animacja
serial animowany
Anakin Skywalker
Disney+
Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo
Star Wars: Maul – Shadow Lord
Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112