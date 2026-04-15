Nowy serial z Gwiezdnych wojen z zaskakującym połączeniem z Mrocznym widmem. Fani odnaleźli zaskakujący szczegół

Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia z drobnym, ale zaskakującym nawiązaniem do Mrocznego widma
Serial, który już teraz zdobył duże uznanie fanów, nie tylko rozwija wątki znanych postaci, ale też wzbogaca uniwersum o nowe szczegóły. Jednym z ciekawszych elementów jest akcja na planecie Janix, gdzie kapitan Brander Lawson próbuje utrzymać porządek w świecie przestępczości, jednocześnie mierząc się z problemami życia prywatnego i wychowaniem syna.
To właśnie w tych bardziej kameralnych scenach pojawia się zaskakujące odniesienie do Anakina Skywalkera z Mrocznego widma. Syn Lawsona pasjonuje się sportem zwanym botekin, przypominającym lacrosse. Uwagę fanów przyciągnął jednak jego sprzęt, który wyraźnie nawiązuje do rekwizytów widocznych w pokoju młodego Anakina na Tatooine. Dobrze pokazuje to poniższe zdjęcie.
Choć życie Anakina przed opuszczeniem rodzinnej planety wciąż pozostaje w dużej mierze tajemnicą, takie detale rzucają nowe światło na jego dzieciństwo. Wiadomo, że jako niewolnik marzył o wolności i rywalizował w wyścigach podracerów, jednak najwyraźniej jego codzienność była bogatsza, niż dotąd przypuszczano. Niewykluczone, że przyszły Jedi spędzał czas na podobnych grach ze swoimi rówieśnikami. To drobne, ale przemyślane nawiązanie pokazuje, jak dużą wagę twórcy przywiązują do detali.
Przypomnijmy, że serial Gwiezdne wojny: Maul - Mistrz Cienia można oglądać na Disney+.
