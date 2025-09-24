Nowy serial Apple’a przełożony na trzy dni przed premierą. Firma boi się kontrowersji?

Apple TV+ podjęło zaskakującą decyzję o przełożeniu premiery nowego serialu The Savant. Produkcja z Jessicą Chastain w roli głównej miała zadebiutować na platformie 26 września, jednak na trzy dni przed planowanym terminem ogłoszono, że emisja serialu zostaje wstrzymana. Nowej data premiery nie została podana.

Choć oficjalnych powodów decyzji nie ujawniono, według doniesień amerykańskich mediów temat produkcji mógł okazać się problematyczny w obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Serial opowiada o zapobieganiu atakom ekstremistycznym, a w scenach pojawia się m.in. snajper oraz zamach bombowy na budynek rządowy. Decyzja o przesunięciu premiery zbiegła się w czasie z głośnym zamachem na prawicowego aktywistę Charliego Kirka, do którego doszło 10 września, a także z niedawną strzelaniną w biurach lokalnej stacji telewizyjnej ABC10 w Sacramento.

Po dokładnym rozważeniu zdecydowaliśmy się przełożyć premierę The Savant. Dziękujemy za zrozumienie i nie możemy się doczekać, aby zaprezentować serial w przyszłości - poinformował rzecznik platformy.

The Savant powstał na podstawie scenariusza i pod kierunkiem showrunnerki Melissy James Gibson. Za produkcję odpowiadają Fifth Season oraz Anonymous Content. Jessica Chastain wciela się w tytułową bohaterkę, śledczą działającą pod przykryciem, która infiltruje internetowe grupy nienawiści, by zapobiec zamachom na tle ekstremistycznym.

Obok laureatki Oscara w obsadzie znaleźli się także: Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, James Badge Dale oraz Pablo Schreiber w roli gościnnej.