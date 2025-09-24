Nowy serial Apple’a przełożony na trzy dni przed premierą. Firma boi się kontrowersji?

Apple TV+ podjęło zaskakującą decyzję o przełożeniu premiery nowego serialu The Savant. Produkcja z Jessicą Chastain w roli głównej miała zadebiutować na platformie 26 września, jednak na trzy dni przed planowanym terminem ogłoszono, że emisja serialu zostaje wstrzymana. Nowej data premiery nie została podana.
The Savant – Apple przełożyło piątkową premierę nowego serialu
Przedstawiciele Apple TV+ wydali krótkie oświadczenie w tej sprawie:
Po dokładnym rozważeniu zdecydowaliśmy się przełożyć premierę The Savant. Dziękujemy za zrozumienie i nie możemy się doczekać, aby zaprezentować serial w przyszłości - poinformował rzecznik platformy.
Choć oficjalnych powodów decyzji nie ujawniono, według doniesień amerykańskich mediów temat produkcji mógł okazać się problematyczny w obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Serial opowiada o zapobieganiu atakom ekstremistycznym, a w scenach pojawia się m.in. snajper oraz zamach bombowy na budynek rządowy. Decyzja o przesunięciu premiery zbiegła się w czasie z głośnym zamachem na prawicowego aktywistę Charliego Kirka, do którego doszło 10 września, a także z niedawną strzelaniną w biurach lokalnej stacji telewizyjnej ABC10 w Sacramento.
GramTV przedstawia:
The Savant powstał na podstawie scenariusza i pod kierunkiem showrunnerki Melissy James Gibson. Za produkcję odpowiadają Fifth Season oraz Anonymous Content. Jessica Chastain wciela się w tytułową bohaterkę, śledczą działającą pod przykryciem, która infiltruje internetowe grupy nienawiści, by zapobiec zamachom na tle ekstremistycznym.
Obok laureatki Oscara w obsadzie znaleźli się także: Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, James Badge Dale oraz Pablo Schreiber w roli gościnnej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!