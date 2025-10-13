Nowy rozdział w Baldur’s Gate 3 dzięki fanom. „Chivalry” to darmowe DLC z masą nowej zawartości

Gracze mogą już pobrać ogromny mod, który wprowadza do gry dziesiątki nowych broni, zbroi i starć inspirowanych legendami arturiańskimi.

Baldur’s Gate 3 wciąż cieszy się ogromnym wsparciem społeczności, a teraz doczekało się jednej z największych modyfikacji w historii gry. Dwóch twórców – Halomaster481 oraz Sumradagnoth8 – opublikowało darmowy mod „Chivalry”, który rozmiarami przypomina pełnoprawne DLC i znacząco rozszerza zawartość oryginału.

Baldur’s Gate 3 – nowa zawartość inspirowana legendami arturiańskimi

„Chivalry” dodaje do gry ponad 120 nowych przedmiotów, 24 bronie i 22 zestawy zbroi. Nie zabrakło też 10 zupełnie nowych potyczek oraz ponad 100 unikalnych zdolności i pasywnych efektów. Całość wprowadza do Faerûnu klimat legend arturiańskich – gracze zmierzą się m.in. z Czarnym Rycerzem czy Zapomnianymi Bohaterami Bramy.