Nowy rozdział w Baldur’s Gate 3 dzięki fanom. „Chivalry” to darmowe DLC z masą nowej zawartości

Mikołaj Berlik
2025/10/13 10:00
Gracze mogą już pobrać ogromny mod, który wprowadza do gry dziesiątki nowych broni, zbroi i starć inspirowanych legendami arturiańskimi.

Baldur’s Gate 3 wciąż cieszy się ogromnym wsparciem społeczności, a teraz doczekało się jednej z największych modyfikacji w historii gry. Dwóch twórców – Halomaster481 oraz Sumradagnoth8 – opublikowało darmowy mod „Chivalry”, który rozmiarami przypomina pełnoprawne DLC i znacząco rozszerza zawartość oryginału.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – nowa zawartość inspirowana legendami arturiańskimi

„Chivalry” dodaje do gry ponad 120 nowych przedmiotów, 24 bronie i 22 zestawy zbroi. Nie zabrakło też 10 zupełnie nowych potyczek oraz ponad 100 unikalnych zdolności i pasywnych efektów. Całość wprowadza do Faerûnu klimat legend arturiańskich – gracze zmierzą się m.in. z Czarnym Rycerzem czy Zapomnianymi Bohaterami Bramy.

Modyfikacja wzbogaca również klasy postaci, czyniąc je bardziej elastycznymi i rozwijając mniej wykorzystywane elementy rozgrywki. Nowe bronie i pancerze można znaleźć w trakcie całej kampanii, a każdy z nich posiada własne umiejętności i mechaniki.

„Chivalry” można już pobrać bezpłatnie, a autorzy udostępnili również zwiastun prezentujący najważniejsze nowości. Sam Baldur’s Gate 3 dostępny jest na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Ostatnio informowaliśmy o jednym z fanów, któremu udało się dokonać niemożliwego.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/baldurs-gate-3-just-got-a-huge-dlc-sized-mod-with-new-gear-and-encounters/

Mikołaj Berlik
