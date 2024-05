Riddick 4 coraz bliżej. Już wkrótce Vin Diesel powróci do swojej słynnej roli

W lutym ubiegłego roku oficjalnie zapowiedziano nową część Riddick z Vinem Dieselem w roli głównej. Produkcja zatytułowana Riddick: Furya musiała poczekać na swoją kolej, ale w końcu podano, kiedy ruszą prace na planie. Czwarta część przygód Richarda B. Riddicka będzie kręcona od 26 sierpnia bieżącego roku. Zdjęcia będą powstawać w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Riddick 4 – zdjęcia rozpoczną się tego lata

Riddick: Furya będzie czwartą częścią popularnego bohatera granego przez Vina Diesela. Pierwsza część zatytułowana Pitch Black zadebiutowała w 2000 roku i stała się docenionym klasykiem sci-fi. Cztery lata później w kinach pojawiły się Kroniki Riddicka, które były już filmem bardziej nastawionym na widowiskowość. Produkcja poniosła jednak porażkę i przy budżecie 105 mln dolarów zarobiła z kin raptem 115 mln dolarów. Na kolejną część musieliśmy czekać do 2013 roku i Riddick powrócił do korzeni, co przypadło do gustu fanom. Film zarobił 98 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 38 mln dolarów.