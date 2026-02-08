Lista nowości na Xbox i PC. Aż cztery premiery w Game Pass i odświeżona Yakuza

Microsoft przypomina o grach, które już w przyszłym tygodniu trafią w ręce użytkowników konsol Xbox i komputerów osobistych.

Microsoft zaprezentował listę gier, które już w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Okazuje się, że w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z 26 nowymi produkcjami. Jedną z najważniejszych pozycji na liście jest High on Life 2, czyli kontynuacja humorystycznej strzelanki z 2022 roku.

Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja studia Squanch Games zadebiutuje 13 lutego 2026 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. To jednak nie koniec nowości, z którymi już w przyszłym tygodniu będą mieli okazję zapoznać się klienci Microsoftu. Już 10 lutego 2026 roku do usługi amerykańskiej firmy trafi Relooted, a 12 lutego 2026 roku oferta zostanie rozszerzona o BlazBlue Entropy Effect X oraz Roadside Research.

GramTV przedstawia:

Nie można zapominać także o premierze Reanimal – nowej przygodówce utrzymanej w konwencji horroru od twórców dwóch pierwszych części serii Little Nightmares – które ukaże się 13 lutego 2026 roku. Dwa dni wcześniej – 11 lutego 2026 roku – na rynku zadebiutuje natomiast Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, czyli odświeżona wersja trzeciej odsłony cyklu Yakuza. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox. Premiery gier na Xbox i PC (9-13 lutego 2026) 9 lutego – Monterey Jack (Optimized for Xbox Series X|S)

10 lutego – Crisol: Theater of Idols (Optimized for Xbox Series X|S)

10 lutego – Relooted (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

10 lutego – Sleeping Beauty: Hidden Object Game (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

11 lutego – Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Optimized for Xbox Series X|S)

12 lutego – BlazBlue Entropy Effect X (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

12 lutego – Cash Cleaner Simulator (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

12 lutego – Centipede Gun (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

12 lutego – Disciples: Domination

12 lutego – Down Among the Dead Men

12 lutego – Heart of the Forest (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

12 lutego – PopSlinger Vol. 2 – Loveless

12 lutego – Ride 6 (Optimized for Xbox Series X|S)

12 lutego – Roadside Research (Game Preview) (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

12 lutego – Sokobear Cave (Optimized for Xbox Series X|S)

13 lutego – Backrooms: Poolrooms (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)

13 lutego – Cinemoji Collection (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

13 lutego – Clue: Murder By Death (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

13 lutego – Guess the Flag! – World Flags Quiz (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

13 lutego – High on Life 2 (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S)

13 lutego – Puzzle Book (Xbox Play Anywhere)

13 lutego – Real Cake Maker (Xbox Play Anywhere)

13 lutego – Reanimal (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)

13 lutego – Revenge on Gold Diggers (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)

13 lutego – Rune Factory: Guardians of Azuma (Optimized for Xbox Series X|S)

13 lutego – Zumba World – The Crazy Marble Dimension (Optimized for Xbox Series X|S)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.