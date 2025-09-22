Nowy przeciek sugeruje, że w filmie Super Mario Galaxy pojawi się ulubieniec graczy

Istnieje bardzo duże prawdopodobnieństwo, że ten przeciek jest prawdziwy i zobaczymy postać w filmie.

Po ogromnym sukcesie kasowym Super Mario Bros. Film, wiemy już, że szykowany jest sequel. Znamy tytuł i datę premiery, ujawniony został też pierwszy teaser. W sieci pojawiły się już pierwsze przecieki dotyczące filmu Super Mario Galaxy. Jeden z nich potwierdza obecność bohatera, którego fani od dawna chcieli zobaczyć na dużym ekranie. W filmie Super Mario Galaxy pojawi się ulubieniec graczy Użytkownik @therealcineor udostępnił zdjęcie zabawki powiązanej z nadchodzącym filmem, która przedstawia Bowsera Jr., syna głównego antagonisty serii. Co ciekawe, materiał szybko zniknął z sieci, a wniosek o jego usunięcie miał zostać złożony przez NBC Universal. To w praktyce potwierdza autentyczność przecieku.

Bowser Jr. to postać dobrze znana graczom – pojawia się w Super Mario Galaxy jako jeden z bossów, którego pokonanie jest kluczowe dla postępów fabularnych. W grze dochodzi nawet do starcia ze statkiem powietrznym, w którym więzi Księżniczkę Peach. Jego udział w filmie wydaje się więc naturalny.

Nie wiadomo jeszcze, jak wiernie sequel będzie odwzorowywał fabułę oryginalnej gry, choć można się spodziewać elementów z innych odsłon serii. Bowser Jr. przewijał się bowiem przez wiele tytułów – od Super Mario Sunshine, przez New Super Mario Bros. Wii, aż po najnowsze Super Mario Bros. Wonder. Oprócz niego w Super Mario Galaxy istotną rolę odgrywa także Rosalina – a skoro tytuł filmu sugeruje jej obecność, prawdopodobnie na ekranie zobaczymy również Lumasy. To jednak dopiero początek, bo gra oferuje bogaty katalog postaci i stworzeń, takich jak Pszczoły Miodowe, Gwiezdne Króliczki czy Król Kaliente, które mogłyby trafić do produkcji. Na razie Nintendo nie skomentowało przecieku. Jeśli jednak informacje się potwierdzą, fani Mario mogą szykować się na naprawdę gwiezdną przygodę. Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





