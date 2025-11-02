Nowy Predator złamie aż dwie główne zasady, które funkcjonują w serii od 38 lat

Jak wierni fani marki to przyjmą?

W ciągu 38 lat istnienia marka Predator przechodziła wiele transformacji, jednak dotychczas żaden z filmów nie odważył się tak mocno zmienić perspektywy jak nadchodząca Strefa zagrożenia. Produkcja przeniesie widzów w świat, w którym nie ma już ludzi i po raz pierwszy to nie człowiek, lecz sam Predator stanie się pełnoprawnym bohaterem. Główną postacią filmu będzie młody Yautja imieniem Dek, w którego wcieli się Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Towarzyszyć mu będzie Thia, android stworzony przez korporację Weyland-Yutani, znaną doskonale fanom uniwersum Obcego. W tej parze tkwi ogromny potencjał narracyjny, gdzie współpraca łowcy i syntetyka może ukazać zupełnie nowe spojrzenie na naturę obu stron. Predator: Strefa zagrożenia – Yautja jako główny bohater i mniej brutalności Twórcy obiecują, że relacja między Dekiem a Thią stanie się sercem historii. Ich sojusz ma prowadzić do serii dramatycznych wydarzeń rozgrywających się wśród obcych światów, pełnych nieznanych dotąd stworzeń i technologii. Trachtenberg, który zdobył uznanie za Prey, ponownie chce połączyć surową estetykę science fiction z emocjonalną opowieścią o przetrwaniu, honorze i zaufaniu.

Decyzja o nadaniu filmowi kategorii PG-13 wzbudziła sporo dyskusji wśród fanów. Od czasu premiery oryginalnego Predatora w 1987 roku każda część serii otrzymywała oznaczenie R, co oznaczało nieograniczony pokaz brutalności i krwi. W przypadku Badlands twórcy zdecydowali się na inne podejście, nie dlatego, że chcą złagodzić przekaz, lecz dlatego, że historia nie skupia się już na ludzkiej perspektywie. Świat Predatora w nowej wersji ma być brutalny, ale w sposób bardziej symboliczny. Według przecieków film zachowa intensywność, lecz pozbędzie się nadmiaru gore’u. To odważne posunięcie, które może otworzyć serię na nową publiczność, nie rezygnując z jej mrocznej tożsamości.

Jednym z najciekawszych elementów Strefy zagrożenia jest wprowadzenie Yautji w roli głównego protagonisty. Dotychczas Predatory funkcjonowały jako enigmatyczne istoty, zabójcy działający w cieniu, których motywacje były jedynie tłem dla ludzkiego strachu. Tym razem widzowie mają poznać ich świat z wewnątrz. Film ma odkrywać kulturę, kodeks honorowy i hierarchię łowców, a także ich postrzeganie innych gatunków. Dzięki temu Predator: Strefa zagrożenia ma szansę stać się nie tylko widowiskiem akcji, ale też produkcją, która jak żadna inna z tej serii, rozbuduje lore tego świata. Dla fanów serii to ogromna zmiana i wreszcie zobaczą, jak wygląda życie Predatora poza polowaniem na ludzi. Przypomnijmy, że premierę Predator: Strefa zagrożenia wyznaczono na 7 listopada bieżącego roku.

