Nowy Predator zbiera fantastyczne recenzje. To drugi najlepiej oceniony aktorski film z serii

Już w najbliższy piątek do kin wejdzie długo oczekiwany Predator: Strefa zagrożenia. Film złamie aż dwie główne zasady, które funkcjonują w serii od 38 lat, ale najwidoczniej to nie przeszkodziło pierwszym krytykom, którzy widzieli już film i mieli okazję go ocenić. Produkcja doczekała się już recenzji, które wskazują, że mamy do czynienia z dużym hitem, który nie zawiedzie fanów serii.

Predator: Strefa zagrożenia – film oceniony w pierwszych recenzjach

W serwisie Rotten Tomatoes film może pochwalić się aż 89% pozytywnych ocen z 75 opinii. Okazuje się, że to drugi najwyższy wynik dla aktorskiej produkcji z tej serii zaraz po Prey z 94% pozytywnych ocen. Na samym szczycie listy znajduje się animowany Predator: Pogromca zabójców z 95%. Nieco gorzej wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie średnia ocena wynosi 69/100 z 23 recenzji. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych opinii.