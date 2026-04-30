Nowy poziom trudności w Diablo 4 rozczarowuje? Streamer kończy go w 17 godzin

Gracze podzieleni – jedni chcą większego wyzwania, inni są zadowoleni.

Społeczność Diablo 4 ponownie dzieli się w opiniach. Streamer Mekuna ukończył nowy poziom trudności Torment 12 w dodatku Lord of Hatred w zaledwie 17 godzin, co wywołało dyskusję o balansie i zawartości endgame. Diablo 4 – szybkie ukończenie Torment 12 i kontrowersje Mekuna zrealizował całe wyzwanie podczas jednej sesji, pokonując najwyższy poziom trudności znacznie szybciej, niż wielu graczy się spodziewało. Jak sam przyznał, problemem nie jest jednak sam wynik, ale fakt, że osiągnięcie tego celu okazało się zbyt łatwe przy odpowiednim podejściu.

Streamer zwrócił uwagę na brak zawartości, która motywowałaby najbardziej zaawansowanych graczy do dalszej gry. Jego zdaniem Torment 12 miał być wyzwaniem wymagającym długiego przygotowania, tymczasem został ukończony w ciągu kilkunastu godzin. Do sprawy odniósł się również przedstawiciel Blizzard Entertainment, który zaznaczył, że celem było umożliwienie graczom wyznaczania własnych celów w endgamie. Takie podejście nie przekonuje jednak wszystkich – szczególnie najbardziej zaangażowanej części społeczności.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, sam Mekuna przyznał, że nowy system poziomów trudności lepiej sprawdza się dla przeciętnych graczy, oferując bardziej przystępny progres. Mimo to uważa, że komunikacja wokół Torment 12 mogła wprowadzać w błąd, sugerując znacznie większe wyzwanie. Dyskusja szybko przeniosła się do mediów społecznościowych, gdzie pojawiły się głosy przypominające, że dla wielu graczy osiągnięcie tego samego celu może zająć tygodnie. To pokazuje wyraźny podział między najbardziej zaawansowanymi użytkownikami a resztą społeczności. Przypomnijmy, że Diablo 4: Lord of Hatred jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją dodatku.