Blizzard pozywa kolejny prywatny serwer World of Warcraft. Tym razem na celowniku znalazł się gigant społeczności

Twórcy Project Ascension mają poważne problemy. Blizzard domaga się zamknięcia projektu i odszkodowania.

Blizzard kontynuuje walkę z nieoficjalnymi serwerami World of Warcraft. Po wcześniejszych działaniach wymierzonych między innymi w Turtle WoW i Stormforge Project firma skierowała pozew przeciwko twórcom Project Ascension, jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych prywatnych serwerów związanych z kultowym MMORPG. Blizzard pozywa kolejny prywatny serwer World of Warcraft Jak wynika z dokumentów złożonych 12 czerwca w amerykańskim sądzie, Blizzard oskarża osoby stojące za projektem o liczne naruszenia praw autorskich i znaków towarowych. Pozew liczy 51 stron i obejmuje między innymi zarzuty dotyczące naruszenia praw autorskich, obchodzenia zabezpieczeń DMCA, nieuczciwego wykorzystywania marki World of Warcraft oraz prowadzenia działalności zarobkowej opartej na własności intelektualnej firmy. Blizzard domaga się zarówno odszkodowania, jak i nakazu, który miałby doprowadzić do trwałego zamknięcia serwera.

Project Ascension wyróżnia się na tle większości prywatnych serwerów World of Warcraft. Zamiast odtwarzać konkretną wersję gry, projekt wprowadza własne rozwiązania, pozwalając graczom swobodnie łączyć umiejętności różnych klas i tworzyć niestandardowe buildy. Serwer oferuje również zmodyfikowaną zawartość oraz autorskie elementy rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Według danych publikowanych przez twórców projektu społeczność liczy ponad 226 tysięcy użytkowników na Discordzie, a liczba jednocześnie aktywnych graczy ma przekraczać 60 tysięcy. Blizzard twierdzi natomiast, że od startu projektu w 2016 roku z serwerów skorzystało ponad milion osób. W pozwie firma argumentuje, że niezależnie od dodatkowych funkcji Project Ascension nadal wykorzystuje kod, grafikę, muzykę, lokacje i inne elementy należące do World of Warcraft. Deweloper zarzuca także twórcom projektu modyfikowanie klienta gry w sposób umożliwiający omijanie oficjalnej infrastruktury Blizzarda. To kolejny etap ofensywy firmy przeciwko prywatnym serwerom WoW-a. Jeszcze w maju Blizzard doprowadził do zamknięcia projektów Turtle WoW oraz Stormforge Project. Wszystko wskazuje na to, że wydawca będzie coraz agresywniej reagował na społecznościowe inicjatywy wykorzystujące jego najpopularniejszą markę MMORPG.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









