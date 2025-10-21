Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Painkiller już dostępny. Zobaczcie premierowy zwiastun nowej odsłony kultowego shootera

Patrycja Pietrowska
2025/10/21 20:00
Painkiller otwiera bramy Czyśćca.

Dzisiaj w ręce graczy trafiła najnowsza odsłona Painkillera. Odnowiona produkcja jest już dostępna dla posiadaczy komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Z tej okazji ukazał się premierowy zwiastun zachęcający do sięgnięcia po tytuł.

Painkiller
Painkiller

Painkiller powraca. Nowa odsłona trafia na PC i konsole nowej generacji

Painkiller oferuje rozgrywkę w mrocznych, gotyckich sceneriach z dynamiczną akcją. Gracze mają do dyspozycji rozbudowany arsenał broni i mierzą się z bezlitosnymi przeciwnikami. Na zainteresowanych czeka kampania fabularna, a także tryb roguelike.

Nowy Painkiller pozwala na zabawę w pojedynkę, jak i w trybie współpracy online dla maksymalnie trzech graczy. Wspólna rozgrywka umożliwia eksplorację zróżnicowanych zakamarków Czyśćca, odkrywanie jego ukrytych sekretów i stawianie czoła potwornym zastępom wrogów. Celem protagonistów jest powstrzymanie inwazji Azazela na Ziemię i wywalczenie sobie szansy na zbawienie w gotyckich lokacjach.

GramTV przedstawia:

W grze dostępnych jest czterech unikalnych bohaterów: Ink, Void, Sol oraz Roch. Każda z tych postaci posiada indywidualne bonusy, które zwiększają takie statystyki jak energia, zdrowie, moc lub zadawane obrażenia.

Gracze mają do wyboru dwie edycje cyfrowe. Standardowa edycja Painkillera jest dostępna w cenie 129,99 zł. Droższa edycja Deluxe, wyceniona na 169,99 zł, zawiera dodatkowo przepustkę sezonową. Przepustka ta gwarantuje dostęp do trzech popremierowych dodatków DLC.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
fenr1r
Gramowicz
Dzisiaj 20:39

Dead on arrival, a oni do tego season pass sprzedają. :D




