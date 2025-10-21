Nowy Painkiller już dostępny. Zobaczcie premierowy zwiastun nowej odsłony kultowego shootera

Dzisiaj w ręce graczy trafiła najnowsza odsłona Painkillera. Odnowiona produkcja jest już dostępna dla posiadaczy komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Z tej okazji ukazał się premierowy zwiastun zachęcający do sięgnięcia po tytuł.

Painkiller powraca. Nowa odsłona trafia na PC i konsole nowej generacji

Painkiller oferuje rozgrywkę w mrocznych, gotyckich sceneriach z dynamiczną akcją. Gracze mają do dyspozycji rozbudowany arsenał broni i mierzą się z bezlitosnymi przeciwnikami. Na zainteresowanych czeka kampania fabularna, a także tryb roguelike.