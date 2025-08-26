Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy pokaz Nintendo Direct może odbyć się we wrześniu. Znamy nieoficjalną datę

Patrycja Pietrowska
2025/08/26 08:00
0
1

Gracze czekają na ogłoszenia.

Pogłoski o nadchodzącej prezentacji Nintendo Direct znalazły potwierdzenie w źródłach VGC, wskazujących na połowę września jako termin wydarzenia. Jeśli nieoficjalna data 12 września okaże się prawdziwa, prezentacja odbędzie się zaledwie dzień przed czterdziestą rocznicą premiery legendarnej gry Super Mario Bros., nadając jej symboliczny wymiar.

Nintendo Direct
Nintendo Direct

Kolejne Nintendo Direct może odbyć się w połowie września

Szczegóły wrześniowego Nintendo Direct pozostają jednak tajemnicą. Spekuluje się natomiast, że podczas wydarzenia poznamy datę premiery Metroid Prime 4 Beyond. W marcu Nintendo opublikowało zwiastun Metroid Prime 4, potwierdzając, że gra jest wciąż planowana na obecny rok, z premierą przewidzianą zarówno na konsolę Nintendo Switch, jak i nadchodzące Nintendo Switch 2.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu miało miejsce Nintendo Direct ujawniające Kirby Air Riders. Pokaz trwał ponad 40 minut. Pod koniec lipca odbył się natomiast Nintendo Direct Partner Showcase, przynoszący informacje dotyczące gier na Nintendo Switch i Switch 2 od partnerów wydawniczych.

Warto podkreślić, że informacje o wrześniowym Nintendo Direct są na ten moment nieoficjalne. Pozostaje zatem oczekiwać na wieści ze strony Nintendo.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/a-nintendo-direct-is-reportedly-planned-for-mid-september/

Tagi:

News
Nintendo
plotka
Nintendo Switch
pokaz
prezentacja
Nintendo Direct
Nintendo Switch 2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112