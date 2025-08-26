Nowy pokaz Nintendo Direct może odbyć się we wrześniu. Znamy nieoficjalną datę

Pogłoski o nadchodzącej prezentacji Nintendo Direct znalazły potwierdzenie w źródłach VGC, wskazujących na połowę września jako termin wydarzenia. Jeśli nieoficjalna data 12 września okaże się prawdziwa, prezentacja odbędzie się zaledwie dzień przed czterdziestą rocznicą premiery legendarnej gry Super Mario Bros., nadając jej symboliczny wymiar.
Kolejne Nintendo Direct może odbyć się w połowie września
Szczegóły wrześniowego Nintendo Direct pozostają jednak tajemnicą. Spekuluje się natomiast, że podczas wydarzenia poznamy datę premiery Metroid Prime 4 Beyond. W marcu Nintendo opublikowało zwiastun Metroid Prime 4, potwierdzając, że gra jest wciąż planowana na obecny rok, z premierą przewidzianą zarówno na konsolę Nintendo Switch, jak i nadchodzące Nintendo Switch 2.
