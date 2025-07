Nowy materiał z Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Konami pokazuje walkę w specjalnym stroju

Produkcja działa na silniku Unreal Engine 5. Głosu Snake’owi ponownie użyczy David Hayter, co z pewnością ucieszy fanów serii. Mimo pewnych obaw po premierze Silent Hill 2 Remake, który do dziś zmaga się z problemami technicznymi na PC, gracze liczą na lepszą optymalizację Delta: Snake Eater.

Wierne odwzorowanie oryginału – bardziej rozbudowane i wciągające niż kiedykolwiek.

Remake METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER z 2004 roku – opowiadający tę samą, zapierającą dech historię i przedstawiającą znany, pasjonujący świat w nowej oprawie graficznej oraz z dźwiękiem 3D, pogłębiającymi atmosferę dżungli. Sprawdź się w doszlifowanej do granic survivalowej skradance.



Konflikt z czasów zimnej wojny, od którego wszystko się zaczęło

W środku zawirowań zimnej wojny Naked Snake – człowiek, który kiedyś zapisze się w historii jako Big Boss – przenika do Związku Radzieckiego z zadaniem odeskortowania dezerterującego naukowca, Sokolova. Misja kończy się jednak klęską, gdy mentorka Snake’a – The Boss, żołnierz okryta sławą „matki sił specjalnych” – zdradza podopiecznego, a Sokolov zostaje pojmany przez pułkownika Volgina z GRU.



Tydzień później, Snake powraca na teren Związku, aby ocalić Sokolova i wyeliminować The Boss. Misja ta da początek nowej legendzie, zrodzonej na tle nieprzewidywalnych prądów historii.