Metal Gear Solid Delta: Snake Eater otrzyma nowy tryb multiplayer. Nie, to nie będzie Metal Gear Online

Tryb nazwany Fox Hunt nie ma nic wspólnego z klasycznym Metal Gear Online i stanowi całkowicie oryginalną koncepcję stworzoną specjalnie dla Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Zapowiedź miała miejsce podczas czwartkowej cyfrowej prezentacji Konami. Za tryb odpowiada Yu Sahara, weteran serii, który pracował wcześniej nad Metal Gear Solid 4, Peace Walker, Ground Zeroes oraz The Phantom Pain.

W rozmowie z VGC, producent gry Noriaki Okamura podkreślił, że choć to remake 20-letniego tytułu, celem było stworzenie gry nowoczesnej, a nie nostalgicznej kopii:

To gra sprzed dwóch dekad. Dlatego chcieliśmy, aby w wersji na współczesne platformy nie sprawiała wrażenia przestarzałej. Zmieniliśmy i ulepszyliśmy wiele elementów, by nawet nowi gracze poczuli, że mają do czynienia z produkcją na miarę dzisiejszych czasów.

Wygląda na to, że Konami nie tylko odświeża kultowy tytuł, ale także eksperymentuje z nowymi formami rozgrywki, by Metal Gear mógł odnaleźć się w realiach współczesnego gamingu. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater to pełnoprawny remake kultowego Metal Gear Solid 3, który zadebiutuje 28 sierpnia na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC.