Nowy materiał z Hell is Us ujawnia mroczne lochy. Tu nie ma miejsca na prowadzenie za rękę

Hell is Us coraz bliżej premiery.

Na początku lipca Hell is Us doczekało się tak zwanego złotego statusu. Premiera gry naciąga coraz większymi krokami, a twórcy udostępnili teraz nowy materiał. Zaprezentowany film, zatytułowany „Diving into the Dungeons”, skupia się na eksploracji podziemi w świecie gry.