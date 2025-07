Hell is Us w „złocie”. Gracze mogą w spokoju czekać na wrześniową premierę

Dzisiaj rano podzieliliśmy się z Wami szczegółami na temat rozmiaru gry Hell is Us. Okazuje się jednak, że to nie jedyna wiadomość, która powinna zainteresować osoby czekające na wspomnianą produkcję. Deweloperzy ze studia Rogue Factor ujawnili bowiem, że wspomniany tytuł osiągnął tzw. złoty status.

Hell is Us osiągnęło „złoty status”. Wrześniowa premiera niezagrożona

Oznacza to, że na nieco ponad dwa miesiące przed zaplanowanym debiutem gry właściwe prace nad Hell is Us zostały zakończone. Nadchodzące tygodnie deweloperzy ze studia Rogue Factor będą natomiast mogli poświęcić na eliminowanie różnego rodzaju błędów czy poprawę wydajności. Zainteresowani gracze natomiast mogą w spokoju odliczać dni do wrześniowej premiery.