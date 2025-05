Nowy Mass Effect nabiera tempa - reżyser gry kompletuje zespół

Seria Mass Effect to jeden z filarów gier science fiction – tytuł, który ukształtował gusta całego pokolenia graczy. Nic więc dziwnego, że wieści o nowej odsłonie wyczekiwane są z ogromnym napięciem. Najnowsze informacje wskazują, że mimo ostatnich kłopotów, BioWare powoli buduje zespół odpowiedzialny za produkcję Mass Effect 5.

Po chłodno przyjętej przez fanów premierze Dragon Age: The Veilguard, BioWare znalazło się w trudnym położeniu. Mimo że gra zebrała przyzwoite recenzje krytyków, spora część społeczności wyraziła rozczarowanie stylistyką, tonem i zmianami w formule. Na domiar złego studio przeszło serię zwolnień – zarówno tuż przed premierą Veilguard, jak i po niej. Pracę stracili m.in. wieloletni scenarzyści Mary Kirby i Lukas Kristjanson, a także John Epler, dyrektor kreatywny The Veilguard, który trafił do studia Full Circle odpowiedzialnego za nową odsłonę Skate.

Według doniesień IGN, w lutym 2025 roku BioWare zatrudniało mniej niż 100 osób – to ponad dwukrotnie mniej niż jeszcze kilka lat wcześniej. Tym bardziej zaskakuje fakt, że studio zaczyna właśnie rekrutację nowych twórców do zespołu pracującego nad kolejną odsłoną Mass Effect. Michael Gamble, weteran serii i producent związany z Mass Effect od drugiej części, zamieścił ofertę pracy na stanowisko starszego artysty technicznego, opatrzoną jednoznacznym hasłem: Dołącz do nas w budowaniu przyszłości Mass Effect. Decyzja o rekrutacji, mimo niedawnych zwolnień, może wydawać się kontrowersyjna, ale była już tłumaczona przez byłego głównego scenarzystę Dragon Age, Davida Gaidera. Według niego w BioWare od dawna istniał rozłam pomiędzy zespołami Dragon Age i Mass Effect. Jeśli więc redukcje dotyczyły głównie twórców związanych z Veilguard, zatrudnienie nowych osób z zewnątrz – dopasowanych do wizji Gamble’a – może okazać się strategicznie korzystne.

