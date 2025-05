EA nie dbało o Mass Effecta i Dragon Age’a. BioWare było niszczone przez Anthem

Miałem wtedy poczucie, że zespół Dragon Age jest traktowany jak zbędny balast. Nie mieliśmy żadnego wsparcia ze strony BioWare ani EA — co, szczerze mówiąc, było prawdą.

Według niego decyzja o odebraniu Dragon Age’owi doświadczonego kierownictwa w trakcie wczesnych prac nad tym, co dziś znamy jako Dragon Age: The Veilguard, była „niebezpieczna i krótkowzroczna”. Wynikała z tego, że EA było zwyczajnie niezainteresowane RPG-ami od BioWare.

Co ciekawe, Darrah twierdzi, że Mass Effect: Andromeda również nie było priorytetem dla EA. W tym czasie decydenci z Electronic Arts woleli, aby studio pomagało tworzyć Anthem.

Nie mieli nic do zyskania na sukcesie Andromedy, ani wiele do stracenia w przypadku porażki. Woleli, żeby BioWare przeszło do tworzenia czegoś nowego.