Nowy Mario nadchodzi? Plotki o lutowym Nintendo Direct

Nintendo Switch 2 na rynku jest już od pół roku. Mimo tego konsola nadal nie doczekała się pełnoprawnej nowej odsłony z maskotką japońskiej firmy, czyli Mario.

Nie wykluczone jednak, że w najbliższej przyszłości sytuacja ta ulegnie zmianie. Pewności nie ma, ale pojawiły się pewne plotki sugerujące, iż niedługo może dojść do oficjalnej prezentacji od Nintendo. Nowe Super Mario na nadchodzącym Nintendo Direct? Źródłem informacji jest francuski dziennikarz BeeFun. Ten dotarł do informacji sugerujących, iż w styczniu nie mamy co spodziewać się kolejnego Nintendo Direct. Ale za to w lutym… 10 lutego japońska firma ma według plotek przyjść do nas z prezentacją, którą sam Francuz określa mianem “ogromnej”. Może wtedy dowiemy się m.in. więcej o wyczekiwanym przez społeczność sequelu?

Niemniej głównym punktem potencjalnego lutego Nintendo Direct miałoby być ogłoszenie nowej trójwymiarowej gry z serii Super Mario. Byłoby to bez wątpienia spore wydarzenie, bo na takową gracze czekają od 2023 roku i premiery Super Mario Bros. Wonder. Niektórym przy tej okazji z pewnością marzy się Super Mario Galaxy 3. Szczególnie w związku ze zbliżającą się premierą The Super Mario Galaxy Movie.

Społeczność Nintendo nadziei upatruje też w innym fakcie. Otóż uważany za wiarygodne źródło insider o nicku Nate the Hate przyznał, że nie ma w temacie “nic do dodania”. Z jednej strony więc nic nie zostało potwierdzone. Ale z drugiej Nate niczemu nie zaprzeczył, co dla wielu jest równie znaczące. Niemniej wszystkiego dowiemy dopiero, gdy zechce tego samo Nintendo. To zaś lubi ogłaszać Directy nawet na ostatnią chwilę. Tak czy inaczej, nowe Super Mario byłoby jednocześnie znaczącym dodatkiem do nadal niewielkiej biblioteki gier na NS2 wydanych przez Nintendo. Jedyne nowości, które się ukazały, to Donkey Kong Bananza, Kirby Air Riders, Mario Kart World, Pokémon Legends: Z-A czy też wydane niedawno Metroid Prime 4: Beyond. Ta ostatnia pozycja jednak, pomimo ogromnych nadziei, nie do końca sprostała oczekiwaniom. Pozostałe pozycje to jedynie wersje starych gier wydane ponownie na Nintendo Switch 2. Takiej edycji doczekało się Super Mario Party Jamboree, a w drugim kwartale tego roku podobnie ma być w przypadku Super Mario Bros. Wonder.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

