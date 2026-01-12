Na ten powrót czeka wielu. W sieci krążą plotki o sequelu od Nintendo

Kilka miesięcy po premierze pierwszego Nintendo Switch japoński producent zaprezentował zupełnie nową markę – ARMS. Gra oparta na pojedynkach z użyciem rozciągliwych ramion i sterowaniu Joy-Conami szybko stała się jednym z bardziej rozpoznawalnych eksperymentów Nintendo tej generacji.

ARMS 2 – plotki o nowej bijatyce

Według insidera działającego pod pseudonimem Nash Weedle, Nintendo może pracować nad nową grą walki typu „hand-to-hand combat”, przeznaczoną na konsolę Switch 2. Projekt ma posiadać rozbudowany komponent sieciowy oraz usprawnienia techniczne w zakresie opóźnień, dźwięku i wibracji kontrolerów.

