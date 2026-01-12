Na ten powrót czeka wielu. W sieci krążą plotki o sequelu od Nintendo

Według nieoficjalnych informacji Nintendo rozważa stworzenie kontynuacji hitu.
Kilka miesięcy po premierze pierwszego Nintendo Switch japoński producent zaprezentował zupełnie nową markę – ARMS. Gra oparta na pojedynkach z użyciem rozciągliwych ramion i sterowaniu Joy-Conami szybko stała się jednym z bardziej rozpoznawalnych eksperymentów Nintendo tej generacji.
ARMS 2 – plotki o nowej bijatyce
Według insidera działającego pod pseudonimem Nash Weedle, Nintendo może pracować nad nową grą walki typu „hand-to-hand combat”, przeznaczoną na konsolę Switch 2. Projekt ma posiadać rozbudowany komponent sieciowy oraz usprawnienia techniczne w zakresie opóźnień, dźwięku i wibracji kontrolerów.
Choć źródło nie ujawniło oficjalnej nazwy gry, sam Weedle sugeruje, że może chodzić właśnie o ARMS 2. Taki kierunek rozwoju miałby sens, zwłaszcza w kontekście nowej generacji sprzętu i większego nacisku Nintendo na funkcje online.
Na ten moment informacje należy traktować wyłącznie jako plotki. Nintendo nie skomentowało doniesień, a insider nie przedstawił dodatkowych szczegółów ani materiałów potwierdzających istnienie projektu.
Jeśli jednak ARMS faktycznie powróci, sequel mógłby być okazją do ponownego wykorzystania pomysłu, który w pierwszej odsłonie spotkał się z mieszanym, choć ciekawym odbiorem.