Na ten powrót czeka wielu. W sieci krążą plotki o sequelu od Nintendo

Mikołaj Berlik
2026/01/12 12:00
1
0

Według nieoficjalnych informacji Nintendo rozważa stworzenie kontynuacji hitu.

Kilka miesięcy po premierze pierwszego Nintendo Switch japoński producent zaprezentował zupełnie nową markę – ARMS. Gra oparta na pojedynkach z użyciem rozciągliwych ramion i sterowaniu Joy-Conami szybko stała się jednym z bardziej rozpoznawalnych eksperymentów Nintendo tej generacji.

Nintendo
Nintendo

ARMS 2 – plotki o nowej bijatyce

Według insidera działającego pod pseudonimem Nash Weedle, Nintendo może pracować nad nową grą walki typu „hand-to-hand combat”, przeznaczoną na konsolę Switch 2. Projekt ma posiadać rozbudowany komponent sieciowy oraz usprawnienia techniczne w zakresie opóźnień, dźwięku i wibracji kontrolerów.

Choć źródło nie ujawniło oficjalnej nazwy gry, sam Weedle sugeruje, że może chodzić właśnie o ARMS 2. Taki kierunek rozwoju miałby sens, zwłaszcza w kontekście nowej generacji sprzętu i większego nacisku Nintendo na funkcje online.

Na ten moment informacje należy traktować wyłącznie jako plotki. Nintendo nie skomentowało doniesień, a insider nie przedstawił dodatkowych szczegółów ani materiałów potwierdzających istnienie projektu.

Jeśli jednak ARMS faktycznie powróci, sequel mógłby być okazją do ponownego wykorzystania pomysłu, który w pierwszej odsłonie spotkał się z mieszanym, choć ciekawym odbiorem.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/17097-nintendo-could-be-working-on-an-arms-sequel

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:16

Ja bym jednak wolał żeby inne marki wskrzesili: F-Zero, Star Fox a może nawet Earthbound (choć tu twórca powiedził, że chyba już nie chce tworzyć nowych gier) - ale wyczekiwane przez społeczność remake-i jak najbardziej.




