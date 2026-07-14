Twórca najlepszych Gwiezdnych wojen ostatnich lat powraca z nowym filmem. Behemoth na pierwszych zdjęciach

Tony Girloy powraca z nowym filmem, w którym główną rolę zagrała gwiazda Marvela.

Pedro Pascal zagra główną rolę w nowym filmie Tony’ego Gilroya, twórcy serialu Andor oraz reżysera Michaela Claytona. Behemoth! opowie historię utalentowanego wiolonczelisty, a muzyka stanie się nie tylko tłem wydarzeń, lecz także najważniejszym narzędziem prowadzenia narracji. Behemoth! – nowy film Tony’ego Gilroy’a w pierwszych zdjęciach Magazyn Vanity Fair opublikował pierwsze materiały prezentujące Pedra Pascala jako Alexa, wybitnego muzyka, który po wielu latach występów z orkiestrami symfonicznymi wraca do Hollywood. Według najnowszych informacji będzie to pierwsza pełnoprawna główna rola filmowa w karierze aktora, który pojawi się we wszystkich scenach produkcji.

Początkowo w Alexa miał wcielić się Oscar Isaac. Aktor ostatecznie opuścił projekt, a jego miejsce zajął Pascal. Bohater został przedstawiony jako niezwykle utalentowany wiolonczelista. Gilroy przyznał, że lubi tworzyć protagonistów będących prawdziwymi specjalistami w swoich dziedzinach. Pascal musiał przejść intensywne szkolenie z gry na wiolonczeli, aby jego występy przed kamerą mają wyglądać przekonująco. Aktor uznał opanowanie instrumentu za najtrudniejszą umiejętność, jakiej musiał nauczyć się na potrzeby roli. Przygotowania miały okazać się bardziej wymagające nawet od fizycznego treningu związanego z Gladiatorem II. Historia obejmie około 25 lat życia Alexa. Wykonywane przez niego utwory będą uruchamiały kolejne wspomnienia, stopniowo ujawniające powody jego odejścia z Hollywood oraz okoliczności, które skłoniły go do powrotu. Dzięki temu muzyka ma pełnić funkcję przewodnika po życiu, relacjach i emocjach głównego bohatera.

GramTV przedstawia:

Każda kompozycja będzie powiązana z innym fikcyjnym filmem i otrzyma własny charakter. Tony Gilroy uznał więc, że powierzenie całej ścieżki dźwiękowej jednej osobie ograniczyłoby różnorodność projektu. Reżyser osobiście przekonywał kolejnych artystów do współpracy, ostatecznie gromadząc aż dziewięciu kompozytorów. Przy filmie pracują Michael Giacchino, James Newton Howard, Alan Silvestri, Michael Abels, Emily Bear, Lukas Frank, Henry Jackman, Nami Melumad oraz Brandon Roberts. Tak liczna grupa może jednak pozbawić produkcję szansy na nominację do Oscara za muzykę. Zasady Akademii zazwyczaj nie pozwalają bowiem na wyróżnienie ścieżki dźwiękowej przypisanej więcej niż trzem kompozytorom. W obsadzie Behemoth! znaleźli się również: Hank Azaria jako ojciec Alexa oraz Will Arnett w roli jego brata. Eva Victor zagra wiolonczelistkę i obiekt uczuć głównego bohatera, natomiast Olivia Wilde wcieli się w jego dawną partnerkę. Searchlight Pictures i Disney nie podali jeszcze daty premiery filmu. Pierwszy zwiastun Behemoth! ma pojawić się w sieci jeszcze w tym tygodniu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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