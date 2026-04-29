Nakręcił genialne science fiction, a teraz powraca z nietypowym dla siebie filmem

Studio Neon nabyło prawa do dystrybucji w Ameryce najnowszego projektu Joon-ho Bonga. Tym razem nagrodzony Oscarem twórca przygotowuje familijny film animowany zatytułowany Ally. Produkcja ma trafić do szerokiej dystrybucji kinowej w regionie po zakończeniu produkcji, która planowana jest na pierwszą połowę 2027 roku.

Ally – nowy film reżysera Parasite znalazł dystrybutora

Dla południowokoreańskiego reżysera będzie to debiut w animacji. Nad scenariuszem pracuje wspólnie z Jasonem Yu, trzydziestosześcioletnim filmowcem i swoim protegowanym, który w 2023 roku zyskał uznanie dzięki horrorowi Sleep. Projekt powstaje od 2019 roku i wpisuje się w dotychczasową praktykę reżysera, który chętnie współpracuje z młodszymi twórcami. Wcześniej razem z Han Jin Wonem współtworzył scenariusz do Parasite, filmu, który przeszedł do historii kina, zdobywając cztery Oscary, w tym za najlepszy film jako pierwsza nieanglojęzyczna produkcja.