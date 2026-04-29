Nakręcił genialne science fiction, a teraz powraca z nietypowym dla siebie filmem

Radosław Krajewski
2026/04/29 11:10
Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z nadchodzącej produkcji od oscarowego reżysera.

Studio Neon nabyło prawa do dystrybucji w Ameryce najnowszego projektu Joon-ho Bonga. Tym razem nagrodzony Oscarem twórca przygotowuje familijny film animowany zatytułowany Ally. Produkcja ma trafić do szerokiej dystrybucji kinowej w regionie po zakończeniu produkcji, która planowana jest na pierwszą połowę 2027 roku.

Ally

Ally – nowy film reżysera Parasite znalazł dystrybutora

Dla południowokoreańskiego reżysera będzie to debiut w animacji. Nad scenariuszem pracuje wspólnie z Jasonem Yu, trzydziestosześcioletnim filmowcem i swoim protegowanym, który w 2023 roku zyskał uznanie dzięki horrorowi Sleep. Projekt powstaje od 2019 roku i wpisuje się w dotychczasową praktykę reżysera, który chętnie współpracuje z młodszymi twórcami. Wcześniej razem z Han Jin Wonem współtworzył scenariusz do Parasite, filmu, który przeszedł do historii kina, zdobywając cztery Oscary, w tym za najlepszy film jako pierwsza nieanglojęzyczna produkcja.

Fabuła Ally skupi się na nietypowym bohaterze. W centrum wydarzeń znajdzie się ciekawska i urocza kałamarnica, żyjąca w południowej części Oceanu Spokojnego. Marzy ona o zobaczeniu słońca i zostaniu gwiazdą filmu przyrodniczego. Spokojne życie bohatera zostaje jednak zakłócone, gdy do oceanu wpada tajemniczy samolot. Wydarzenie to wprowadza chaos i zmusza Ally do wyruszenia w podróż wśród prawdziwych morskich stworzeń. Historia ma poruszać tematy przyjaźni i odwagi.

Za finansowanie i dystrybucję odpowiadają CJ ENM, Penture Invest oraz Pathé, natomiast nad produkcją czuwa Barunson C&C. Producentem filmu jest Seo Woo sik, dla którego jest to trzecia współpraca z Bongiem po projektach Matka i Okja.

Joon-ho Bongama na koncie takie tytuły jak Snowpiercer, Zagadka zbrodni, The Host, Okja czy Matka. Jego ostatnim aktorskim projektem pozostaje science fiction Mickey 17.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/neon-bong-joon-ho-ally-1236579068/

