Nowy hit Netfliks błyskawicznie wskoczył do TOP 10 i zmierza po Oscary

O tym filmie na pewno zrobi się głośno.

Na Netflixie pojawił się dokument, który w błyskawicznym tempie podbił listy popularności i wywołał gorącą dyskusję o granicach samoobrony oraz dostępie do broni w Stanach Zjednoczonych. Film Geety Gandbhir Idealna sąsiadka trafił na platformę w piątek, a już po kilku dniach znalazł się w TOP 10, zarówno w Polsce jak i w USA. Idealna sąsiadka – mocny dokument na Netflix Jak informowaliśmy wcześniej, udostępniając zwiastun produkcji, Netflix nabył dokument Gandbhir podczas festiwalu Sundance w styczniu za 5 milionów dolarów – była to jedna z największych transakcji tegorocznej edycji imprezy. I jak się okazuje – pieniądze zostały wydane znakomicie. Platforma dała filmowi szansę na globalny rozgłos, jakiego nie zapewniłaby żadna kinowa premiera.

Idealna sąsiadka to przejmujący i formalnie odważny dokument, który opowiada o zabójstwie Ajike Owens w hrabstwie Marion na Florydzie w czerwcu 2023 roku. Całość została nakręcona z policyjnych kamer nasobnych i perfekcyjnie zmontowana. Film rozpoczyna się od tragicznego finału, by następnie cofnąć się w czasie i krok po kroku ukazać wydarzenia prowadzące do dramatu. Narracja skupia się na sąsiedzkim konflikcie – na osiedlu dzieci naprzykrzają się pewnej sąsiadce, napięcia między mieszkańcami rosną, aż do momentu tragicznej eskalacji.

Produkcja Gandbhir urzeka surowością i sugestywnością – pozbawiona komentarza, pozwala widzowi samodzielnie zinterpretować sytuację. Reżyserka nie ocenia, nie wskazuje winnych, nie moralizuje. To widz ma odpowiedzieć na pytanie, kto naprawdę był ofiarą, a kto prowokatorem. W tle wybrzmiewa jednak ważny społeczny komentarz – dotyczący powszechnego dostępu Amerykanów do broni i częstego nadużywania prawa do obrony własnej posesji, zwłaszcza względem osób czarnych. Idealna sąsiadka wciąż ma 100 procent pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. To nie tylko film o konflikcie sąsiedzkim, ale także lustro współczesnej Ameryki – kraju, w którym granica między strachem a zagrożeniem coraz bardziej się zaciera. Nic dziwnego, że wielu krytyków już teraz typuje go jako poważnego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





