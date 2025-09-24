Zaloguj się lub Zarejestruj

100% pozytywnych ocen - to najlepszy dokument tego roku? Netflix pokaże go już jesienią

Jakub Piwoński
2025/09/24 09:10
0
0

Użyto do niego tylko nagrań z policyjnych kamer. Wspomina sprawę głośnego zabójstwa.

To jeden z dokumentów, który w ostatnim czasie najmocniej zwrócił uwagę krytyków. The Perfect Neighbor autorstwa Geety Gandbhir. Film ma już oficjalny zwiastun i uchodzi za jeden z najgorętszych tytułów sezonu. Został w całości nakręcony na podstawie zapisów z policyjnych kamer.

The Perfect Neighbor
The Perfect Neighbor

The Perfect Neighbor – zwiastun filmu dokumentalnego

Netflix kupił prawa do filmu Gandbhir na festiwalu Sundance za 5 milionów dolarów – była to jedna z największych transakcji tegorocznej edycji. I trudno się dziwić. Dokument opowiada o głośnym zabójstwie Ajike Owensa w hrabstwie Marion na Florydzie w czerwcu 2023 roku. Na Rotten Tomatoes film ma już pierwsze oceny i wszystkie są pozytywne – film ma wynik 100 % na 30 recenzji.

Całość została zrealizowana wyłącznie z nagrań policyjnych kamer nasobnych i zmontowana tak, by prowadzić widza wstecz – od samego morderstwa, aż do wydarzeń, które do niego doprowadziły. Jak zwracają uwagę pierwsze opinie, The Perfect Neighbor nie moralizuje, nie daje łatwych odpowiedzi, ale stawia widza w centrum narastającego konfliktu sąsiedzkiego, który przeradza się w tragedię. Film bada przy tym granicę między strachem a realnym zagrożeniem, zmuszając do konfrontacji z niepokojącą rzeczywistością współczesnej Ameryki.

GramTV przedstawia:

Dokument zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu na New York Film Festival, a już teraz mówi się o nim jako o pewnym kandydacie do Oscara. Premiera kinowa w ograniczonej dystrybucji odbędzie się 10 października, a tydzień później – 17 października – film trafi na Netfliksa.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/23/the-perfect-neighbor-the-best-documentary-of-the-year-has-a-trailer

Tagi:

Popkultura
Netflix
dokument
film dokumentalny
The Perfect Neighbor
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112