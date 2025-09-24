100% pozytywnych ocen - to najlepszy dokument tego roku? Netflix pokaże go już jesienią

To jeden z dokumentów, który w ostatnim czasie najmocniej zwrócił uwagę krytyków. The Perfect Neighbor autorstwa Geety Gandbhir. Film ma już oficjalny zwiastun i uchodzi za jeden z najgorętszych tytułów sezonu. Został w całości nakręcony na podstawie zapisów z policyjnych kamer.

The Perfect Neighbor – zwiastun filmu dokumentalnego

Netflix kupił prawa do filmu Gandbhir na festiwalu Sundance za 5 milionów dolarów – była to jedna z największych transakcji tegorocznej edycji. I trudno się dziwić. Dokument opowiada o głośnym zabójstwie Ajike Owensa w hrabstwie Marion na Florydzie w czerwcu 2023 roku. Na Rotten Tomatoes film ma już pierwsze oceny i wszystkie są pozytywne – film ma wynik 100 % na 30 recenzji.