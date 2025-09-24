100% pozytywnych ocen - to najlepszy dokument tego roku? Netflix pokaże go już jesienią

Użyto do niego tylko nagrań z policyjnych kamer. Wspomina sprawę głośnego zabójstwa.
To jeden z dokumentów, który w ostatnim czasie najmocniej zwrócił uwagę krytyków. The Perfect Neighbor autorstwa Geety Gandbhir. Film ma już oficjalny zwiastun i uchodzi za jeden z najgorętszych tytułów sezonu. Został w całości nakręcony na podstawie zapisów z policyjnych kamer.
The Perfect Neighbor – zwiastun filmu dokumentalnego
Netflix kupił prawa do filmu Gandbhir na festiwalu Sundance za 5 milionów dolarów – była to jedna z największych transakcji tegorocznej edycji. I trudno się dziwić. Dokument opowiada o głośnym zabójstwie Ajike Owensa w hrabstwie Marion na Florydzie w czerwcu 2023 roku. Na Rotten Tomatoes film ma już pierwsze oceny i wszystkie są pozytywne – film ma wynik 100 % na 30 recenzji.
Całość została zrealizowana wyłącznie z nagrań policyjnych kamer nasobnych i zmontowana tak, by prowadzić widza wstecz – od samego morderstwa, aż do wydarzeń, które do niego doprowadziły. Jak zwracają uwagę pierwsze opinie, The Perfect Neighbor nie moralizuje, nie daje łatwych odpowiedzi, ale stawia widza w centrum narastającego konfliktu sąsiedzkiego, który przeradza się w tragedię. Film bada przy tym granicę między strachem a realnym zagrożeniem, zmuszając do konfrontacji z niepokojącą rzeczywistością współczesnej Ameryki.
GramTV przedstawia:
Dokument zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu na New York Film Festival, a już teraz mówi się o nim jako o pewnym kandydacie do Oscara. Premiera kinowa w ograniczonej dystrybucji odbędzie się 10 października, a tydzień później – 17 października – film trafi na Netfliksa.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!