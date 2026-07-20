Nowy hack'n'slash miał rzucić wyzwanie Diablo 4 i Path of Exile. Po kilku miesiącach twórcy ogłosili porażkę

Jeszcze przed premierą Crystalfall zapowiadał się na jednego z najciekawszych nowych przedstawicieli gatunku hack'n'slash. Twórcy obiecywali mroczny steampunkowy świat, model free-to-play i rozgrywkę, która miała zainteresować fanów Diablo 4 oraz Path of Exile. Pierwsze tygodnie pokazały jednak, że ambitne plany CRG Studio zderzyły się z rzeczywistością.

MMO nie przetrwało, ale gra będzie żyła dalej

Crystalfall zadebiutował we wczesnym dostępie zaledwie trzy miesiące temu. Początkowo produkcja cieszyła się sporym zainteresowaniem, jednak entuzjazm graczy szybko osłabł. Powodem były liczne problemy techniczne, błędy, niewystarczająca zawartość endgame oraz ogólne poczucie, że gra toporna i nie jest gotowa na dłuższą przygodę. W efekcie deweloperzy ogłosili zakończenie rozwoju internetowej wersji gry. Serwery zostały wyłączone 16 lipca, a projekt w formule darmowego MMO z elementami live service nie będzie już kontynuowany.